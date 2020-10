Das Duo Adafina ist in der St.-Georg-Kirche in Wendessen zu Gast.

Wolfenbüttel. St.-Trinitatis-Kirche ist am 1. November Konzertsaal für das Duo Adafina. Es gibt an diesem Tag gleich zwei Konzerte.

Klezmer, Klassik und Tango in Wolfenbüttel

Das Duo Adafina gibt am Sonntag, 1. November, zwei Konzerte in der St.-Trinitatis-Kirche in Wolfenbüttel. Da die Veranstaltung um 20 Uhr bereits ausverkauft ist, gibt es ein Zusatzkonzert um

16 Uhr, teilt der Kirchbauverein

St. Georg Wendessen mit.

Almut Schwab und Jan Köhler werden von Klassik bis hin zum Klezmer ein abwechslungsreiches Konzert spielen. Adafina ist der traditionelle Shabbateintopf der spanischsprechenden Juden und ist Namensgeber und Inspiration des Duos. Die Zutaten sind die unkonventionelle Besetzung mit Akkordeon, Flöten, Hackbrett, Marimbaphon, Vibraphon und Percussion. Die Würze besteht aus der ungewöhnlichen Kombination von Klezmer, Tango, afroamerikanischer Musik und barocker Klangwelt. Jan Köhler erhielt mit 6 Jahren seinen ersten Schlagzeugunterricht. Mit 10 Jahren führte er seine musikalische Ausbildung am Peter-Cornelius-Konservatorium in Mainz fort. Zusätzlich zu seinem Unterricht spielte er in Bands und Ensembles diverser Musikstile und ist Preisträger des Bundeswettbewerbes Jugend musiziert. Die Instrumentalpädagogin, Akkordeonistin, Flötistin und Hackbrettspielerin Almut Schwab doziert an der Musikhochschule Mainz und konzertiert international seit Jahren mit dem Ensemble Klezmers Techter. Seit 2013 ist Almut Schwab Initiatorin, Projektverantwortliche und Dozentin für die Lehr- und Konzertreihe „Klezmer in Klein-Jerusalem am Rhein“. Karten für 15 bis 17 Euro sind erhältlich unter (05331) 68680 oder per E-Mail an kirchbauverein.wendessen@gmail.com

red