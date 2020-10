Streik in Wolfenbüttel: Stadtbad Okeraue am Mittwoch geschlossen

In Wolfenbüttel wird erneut gestreikt. Die Dienstleistungsgewerkschaft Verdi ruft alle Beschäftigte des öffentlichen Dienstes dazu auf, ihre Arbeit am Mittwoch niederzulegen – um 10 Uhr soll es dazu eine Kundgebung auf dem Stadtmarkt in Wolfenbüttel geben, da auf dem Schlossplatz der Wochenmarkt stattfindet. Verdi rechnet mit rund 100 Teilnehmern. Auch einige Kitas bleiben am Mittwoch zu – es gibt nur begrenzt Notbetreuungsgruppen.

„Wir haben alle Bedienstete mit Tarifverträgen aufgerufen, die Arbeit niederzulegen. Es wird eine ähnliche Kundgebung geben, wie in der vergangenen Woche“, sagt Verdi-Gewerkschaftssekretärin Maren Kaltschmidt-Nagel gegenüber unserer Zeitung.

Stadtbad Okeraue geschlossen

Auch Mitarbeiter der Stadtwerke nehmen den Aufruf wahr und werden nicht zur Arbeit gehen. Deswegen bleibt das Stadtbad Okeraue am Mittwoch geschlossen. „Ansonsten hat der Warnstreik keinerlei Auswirkungen auf den Betrieb der Stadtwerke“, sagt Geschäftsführer Matthias Tramp gegenüber unserer Zeitung. Bereits am letzten Streiktag – am vergangenen Donnerstag – war das Stadtbad mit all seinen Außenanlagen dicht.

Geschlossen ist auch das Kinder- und Familienzentrum Karlstraße, wie Stadt mitteilt. In der Kindertagesstätte Wilhelm Raabe werde es eine Notbetreuung für eine Hort-, eine Kindergarten-Gruppe und zwei altersgemischte Gruppen, jeweils in der Zeit von 8 bis 16 Uhr geben.

Kita Geibelstraße wegen Quarantäne dicht

Die Kita Fümmelse biete eine Notbetreuung mit einer Kindergartengruppe an. In der Kita Groß Stöckheim werde die Notbetreuung in zwei Kindergartengruppen und einer Hortgruppe eingerichtet. In Halchter bleiben Kindergarten und Hort geschlossen, die Krippen-Betreuung ist bis 16 Uhr möglich. Die Kita Geibelstraße bleibt noch bis einschließlich 21. Oktober aufgrund der angeordneten Quarantäne geschlossen. Ab 22. Oktober soll dort der Betrieb wieder aufgenommen werden, teilt die Stadt am Montag mit. Coronabedingt können Kitas keine „fremden Kinder“ in einer Notbetreuungsgruppe aufnehmen.

Wie Stadtsprecher Thorsten Raedlein mitteilt, ist am Mittwoch auch die Außenstelle der Bürgerdienste am Stadtmarkt 7a nicht geöffnet.

Am vergangenen Donnerstag nahmen rund 100 Beschäftigte an der Kundgebung auf dem Schlossplatz teil. Sie forderten 4,8 Prozent mehr Lohn.

Dieser Artikel wird aktualisiert.