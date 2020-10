Landkreis Wolfenbüttel informiert: Die gelben Tonnen kommen!

Schluss mit verwehten Säcken und verstreutem Müll: Ab Januar gibt es in Wolfenbüttel statt gelber Säcke gelbe Tonnen. Das hatten die Mitglieder des Kreistages im Juli während der ersten Sitzung des Gremiums nach Ausbruch der Corona-Pandemie entschieden (wir berichteten). In den kommenden Tagen werden nun die neuen Tonnen ausgeliefert. Das teilt der Landkreis Wolfenbüttel mit.

Ab Ende Oktober soll die Auslieferung der rund 38.000 Wertstofftonnen beginnen. Geplant ist zunächst die Lieferung der 1.100-Liter-Tonnen, danach werden die 240-Liter-Tonnen ausgeliefert. Die Tonnen sollen bis zum Ende des Jahres verteilt sein.

Tonnen werden ab November in der Kernstadt verteilt

In der letzten Oktoberwoche wird das Entsorgungsunternehmen Alba Niedersachsen-Anhalt GmbH die erste Charge der Wertstofftonnen nach und nach im Landkreis und in den meisten Ortsteilen der Stadt Wolfenbüttel aufstellen. Für die Kernstadt Wolfenbüttel, die Ortsteile Halchter, Linden und Wendessen übernimmt der Abfallwirtschaftsbetrieb im Landkreis Wolfenbüttel (ALW) die Verteilung. Diese wird voraussichtlich ab dem 9. November des Jahres geschehen. Verzögerungen seien aber möglich, so der ALW. Ziel sei es, alle Tonnen bis zum Ende des Jahres auszuliefern. Zur Auslieferung schließen die Deckel der Tonnen laut Landkreis produktionsbedingt noch nicht vollständig. Nach einigen Tagen sollte sich der Deckel aber in Form gezogen haben.

Erst ab Januar befüllen

In die Wertstofftonne sollen die Wolfenbütteler Verpackungsmüll werfen, der bisher in den gelben Säcken gesammelt wurde, sowie Wertstoffe aus Plastik, Metall und weiteren Materialien. Die Landkreisverwaltung weist darauf hin, dass die Tonnen erst ab dem 1. Januar 2021 befüllt werden dürfen. Bis dahin werden weiterhin die gelben Säcke verwendet.

In einigen Teilen der Wolfenbütteler Innenstadt werden aufgrund fehlenden Stellplatzes auch ab Januar 2021 gelbe Säcke genutzt. In der neuen Abfallfibel, die Mitte Dezember erscheint, werden die Abfuhrtermine der Wertstofftonne veröffentlicht.

Neue Tonne sorgte für Gesprächsstoff

Die Einführung der neuen Wertstofftonne war nicht unumstritten, zumal sich dadurch auch die Abfallgebühren erhöhen. Bürger hatten zudem Bedenken geäußert, weil teilweise für eine weitere Tonne kein Platz vorhanden sei. Die Mehrheit der Bürger, die die Kreistagsparteien zum Thema befragten, hatte der Einführung aber zugestimmt. Der Kreistag hatte übrigens nicht nur die Einführung der gelben Wertstofftonne beschlossen, sondern auch die Verwaltung beauftragt, die Einführung der Tonne mit einer Informationskampagne zu begleiten.

Weitere Informationen zur Wertstofftonne gibt es unter: www.alw-wf.de.