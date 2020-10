Polizei gibt einbruchsichere Tipps in Wolfenbüttel und Schladen

Wolfenbüttel. Die Beamten beraten auch zum Thema Enkeltrick. Das Beratungsmobil steht am Samstag in der Wolfenbütteler Fußgängerzone.

Die dunkle Jahreszeit ist die Zeit der Einbrüche. Kriminelle nutzen den Schutz der Dunkelheit und steigen in Häuser und Wohnungen ein und machen sich am Hab und Gut der Menschen zu schaffen. Um das zu verhindern, sind Michael Scharf und Frank Altendorf von der Polizeiinspektion Salzgitter/Wolfenbüttel/Peine in der Region unterwegs. Am Donnerstag standen sie mit ihrem Beratungsmobil auf dem Parkplatz des Schladener Einkaufszentrums und hatten wertvolle Tipps parat.

„Für jedes Fenster und jede Tür gibt es Mechanismen, um das Objekt einbruchssicher zu machen. Leider haben viele Wohnungen und Häuser in Deutschland handelsübliche Fenster ohne Sicherung, die relativ einfach von außen zu öffnen sind“, erzählt Polizist Scharf. Sichere Wohnung muss nicht teuer sein Dass ein solches Fenster schnell aufgeht, durfte Redakteur Tobias Schneider mithilfe eines normalen Schraubendrehers ausprobieren – nur 15 Sekunden hat er gebraucht, bis der Rahmen der Hebelwirkung nachgegeben hat. „Und Sie sind kein Profi – der ist nämlich noch schneller. Ziel einer guten Einbruchssicherung ist, den Einbrecher gar nicht erst reinzulassen oder Zeit von der Uhr zu nehmen, bis der Einbruchsversuch jemanden auffällt“, erklärt Frank Altendorf, angestellter Berater bei der Polizei. Die Polizei empfehle in jedem Fall abschließbare Fenstertürgriffe. Des Weiteren seien weitere Sicherungsmaßnahmen wie beispielsweise einbruchhemmendes Glas oder sichere Fensterbeschläge sinnvoll. „Wir kommen auch gerne in die Wohnungen und beraten vor Ort. Eine einbruchssichere Wohnung muss nicht teuer sein, aber ein bisschen Geld muss man investieren – das zahlt sich dann hinterher aus“, sagt Scharf. Vor allem sei auch ein sicheres Heim für die Psyche wichtig, sagen die kriminalpolizeilichen Berater. „Das Gefühl zu haben, dass ein Fremder in meiner Wohnung war und meine Sachen durchwühlt hat, ist ganz schlimm“, findet Scharf. Tipps gegen den Enkeltrick Altendorf und Scharf geben auch wertvolle Tipps, um sich vor Enkeltrick-Betrügern und anderen Schwindlern zu schützen. Ihr Ratschlag: Immer wieder sensibilisieren und auf das Problem aufmerksam machen. „In den meisten Fällen leben die betroffenen, zumeist älteren Menschen zurückgezogen. Wenn sich dann der vermeintliche Enkel meldet, ist die Freude über den Anruf so groß, dass sämtliche Probleme in den Hintergrund geraten. Die Betrüger verwickeln die Menschen zunächst in ein belangloses Gespräch und kommen erst hinterher dazu, dass sie Geld brauchen“, erklärt Michael Scharf die Masche. Wichtig sei es, derartige Anrufe immer zu hinterfragen. Das selbe gelte auch bei falschen Handwerkern oder falschen Polizisten vor der Haustür. „Sobald die merken, dass Sie die Tür wieder geschlossen haben, um den vermeintlichen Handwerkertermin abklären zu lassen, sind die über alle Berge. Und die Polizei kommt sowieso nicht vorbei, um Schmuck oder Bargeld zu sichern. Wir bieten allerhand Service an – das gehört aber nicht dazu“, so der Polizeibeamte. Das Beratungsmobil der Polizei steht am kommenden Samstagvormittag, 24. Oktober, in der Wolfenbütteler Fußgängerzone und berät zum Thema Einbruch und Betrügereien.