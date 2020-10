Ehepaar Beutel will Kaffeekannenmuseum in „gute Hände geben“

Das Kaffeekannenmuseum in Eitzum bei Schöppenstedt ist ein kleines Lebenswerk. Im Jahr 1968 kauften Doris und Roland Beutel den kleinen Hof an der Schliestedter Straße und bauten ihn nach ihren Bedürfnissen und Wünschen um – alles nach und nach. Rund 20 Jahre später eröffneten die beiden dort einen Ferienhof samt Café und Kaffeekannenmuseum – (fast) alles unter einem Dach. Wiederum 30 Jahre später soll nun Schluss sein – ein großes „Zu-Verkaufen-Schild“ steht vor dem Hof. Wir haben mit dem Ehepaar gesprochen.

„Die Corona-Krise hat uns einen Strich durch die Rechnung gemacht. Der Pensionsbetrieb ist seit März quasi tot und das Café lohnt sich schon fast gar nicht mehr“, sagt der 85-jährige Roland Beutel. Nur noch sonntags hat das Lokal mit seinen tausenden Kaffeekannen aus Porzellan, Ton und Steingut geöffnet.

Kaffeefahrten finden nicht mehr statt

Noch würden Gäste kommen, die auch immer wieder begeistert von der großen Sammlung seien, jedoch sei dies kein Vergleich zu der Zeit vor der Pandemie. „Uns haben 60 Busse abgesagt, die Gäste auf Kaffeefahrten vorbeigebracht haben. Noch im Februar war es hier richtig voll“, erinnert sich Doris Beutel. Das Ehepaar bewirtet die Gäste alleine – ohne zusätzliches Personal.

Den Betrieb habe das Ehepaar 1968 als „Alterssicherung“ gekauft und umgebaut, wie sie unserer Zeitung erzählen. Damals betrieben die Beutels noch einen gut laufenden Feinkostladen in Salzgitter-Bad. Nach Feierabend sind sie immer nach Eitzum gefahren und haben die alten Fachwerkgebäude – eines stamme aus dem Jahr 1747 – mühsam umgebaut. „Auf der Fahrt in Richtung Schöppenstedt haben wir uns immer vom Geschäftsstress erholt“, sagt Roland Beutel mit einem Lächeln auf den Lippen.

Mehr als 5000 Kaffeekannen

Im Jahr 1989 eröffneten sie dann den Ferienhof, der auch nach und nach mit Neubauten erweitert wurde. Den Feinkostladen gaben sie auf. „Das lief echt gut hier in Eitzum. Wir hatten viele Gäste“, sagt die Frau des Hauses. Vor allem die Kaffeekannen habe viele Gäste angezogen, wie sie erzählt. Dabei sei das überhaupt nicht geplant gewesen, tausende Kannen unter die Decke zu hängen: „Einige Kannen nahmen

Ein großes „Zu-Verkaufen“-Schild steht vor dem Kaffeekannenmuseum. Foto: Tobias Schneider

im Schrank Platz weg, so haben wir die dann einfach unter die Decke gehängt. Fortan meinten dann auch einige Gäste uns ihre alten Kaffeekannen vorbeizubringen. So ist die Sammlung über die Jahre bis auf weit über 5000 Stücke gewachsen“, berichtet Doris Beutel.

Auch heute noch bringen Gäste ihre Kannen vorbei – obwohl bekannt sei, dass das Ehepaar den Hof verkaufen möchte. „Am liebsten wäre uns, wenn es einen Interessenten gibt, der alles kauft und weiterführt. Damit wir wissen, dass unser Hof in guten Händen liegt“, hofft die Besitzerin. Mögliche Käufer gebe es schon, allerdings sei das Interesse nicht konkret genug.

Im Jahr 2021 ist Schluss

Mittlerweile hat das Ehepaar angefangen, die ersten Kaffeekannen zu entsorgen. Vor allem in den Fluren des Ferienhauses und im Seminarraum wandern die ersten Kannen in den Müll – die Café-Räume bleiben zunächst aber unberührt. „Irgendwann muss man anfangen“, sagt Roland Beutel. Seine Frau ergänzt: „Wenn die jemand kaufen will, dann bitte in großen Stückzahlen zu vernünftigen Preisen.“

Spätestens im nächsten Jahr will das Paar ausziehen und den Betrieb schließen – denn dann ist das Haus beim Sohn im Südharz fertig. „Wir freuen uns schon auf das neue Kapitel. Sind aber auch traurig, dass dieses Kapitel in Eitzum vorbei ist“, fasst Doris Beutel abschließend zusammen.

