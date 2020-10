Bürgermeisterkandidat Wolfenbüttel: zwischen digital und analog

Das Facebook-Profil, der Instagram-Account, die eigene Homepage: Dennis Berger mag es digital. Doch so gerne sich der 36-jährige Sozialdemokrat – der 2021 als Nachfolger von Thomas Pink (parteilos) als Bürgermeister ins Wolfenbütteler Rathaus einziehen möchte – mit potenziellen Wählern über Online-Plattformen austauscht, so wichtig sind ihm auch die „analogen“, persönlichen Kontakte. Der gebürtige Wolfenbütteler stürzt sich knapp ein Jahr vor dem Votum der Wolfenbütteler verstärkt in den Straßenwahlkampf.

„Ich möchte auch jene Menschen erreichen, die nicht so viel im Internet unterwegs sind“, sagt Berger, der beruflich Personalleiter und stellvertretender Geschäftsführer des Awo-Psychiatriezentrums in Königslutter und Geschäftsführer der dortigen Psychiatrie-Akademie ist.

„Ich kann sehr wohl Führungsverantwortung übernehmen“

Dass er „erst“ 36 ist, lasse keinesfalls vermuten, dass er sich die Führung einer städtischen Verwaltung nicht zutraue. „Ich kann sehr wohl Führungsverantwortung übernehmen“, betont Berger. „In Königslutter trage ich für 1300 Mitarbeiter Verantwortung – und das seit zehn Jahren.“ Bereits im Alter von 24 Jahren habe er die Abteilungsleitung im Marienstift in Braunschweig übernommen, so der in der Wolfenbütteler Innenstadt lebende Politiker.

Berger, geschieden, seit 2017 SPD-Mitglied, ist während des Gesprächs permanent auf dem Sprung. „Ich bin in Corona-Bereitschaft“, sagt der 36-Jährige und zeigt auf sein Handy in der Hosentasche. Soll heißen: „Gibt es in unserer Einrichtung in Königslutter einen positiven Fall bei den Beschäftigten, dann muss ich los. Ich bin Leiter des Lagezentrums, 24 Stunden erreichbar. Das ist im Grunde seit Beginn der Pandemie der Fall.“

Slogan ist knapp und einfühlsam

Dennis Berger: Der Neue. Jetzt. Zukunft gestalten. Der Slogan des 36-Jährigen ist knapp und einprägsam. Dennis Berger will Wolfenbüttel gestalten. Eine moderne Verwaltung schwebt ihm vor – „als Helfer für den Bürger, weniger als Ordnungsbehörde“. Die Ostfalia-Hochschule wünscht er sich statt in städtischer Randlage in Teilen näher an der City. „Wir sollten mehr Hochschulräume im Zentrum schaffen und Studenten noch besser mit den Unternehmen vernetzen.“ Die Mobilität liegt dem SPD-Mann, der Vorstandsmitglied im Ortsverein „Vor dem Herzogtore“ ist, am Herzen. Berger nennt es „die Gleichberechtigung von Auto- und Fahrradverkehr“. Der ÖPNV müsse bezahlbar bleiben. Er könne sich neue Wohnkonzepte wie Mehrgenerationenhäuser und Wohngemeinschaften im Alter vorstellen. Ideen hat er viele, ein Wahlprogramm noch nicht. Das soll sich entwickeln aus den analogen und digitalen Kontakten. Für Hobbys bleibe nicht viel Zeit. Er reise gerne. Am liebsten nach Skandinavien. „Und ich mache viel Sport.“ In nächster Zeit wird wohl auch dafür wenig Zeit sein, denn Wahlkampf wird seine Freizeit bestimmen.