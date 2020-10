Fußgängerin bei Unfall in Wolfenbüttel leicht verletzt

Vermutlich aus Unachtsamkeit, so die Polizei, übersah am Sonntag, 26. Oktober, gegen 10.40 Uhr eine 82-jährige Fußgängerin beim Überqueren der Akazienstraße das bevorrechtigte Auto eines 73-jährigen Fahrers. Durch den Zusammenprall habe die 82-Jährige Seniorin leichte Verletzungen erlitten. Sie sei vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht worden.

red