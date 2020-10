Demo gegen Atommüll-Zwischenlager an der Asse

Michael Haase von den Vahlberger Asse-Aktivisten brachte am Montagmittag zu Beginn des Demonstrationszuges zum maroden Salzbergwerk Asse II, aus dem bekanntlich schwach- und mittelradioaktiver Abfall wieder herausgeholt werden soll, die Stimmung in der Bevölkerung der Asse auf einen Nenner: „Es gibt kein Vertrauen mehr in die Arbeit der Bundesgesellschaft für Endlagerung (BGE). Wir wollen keinen Atommüll an unseren Wohngebieten und wir wollen keine Atommüllfabrik an der Asse.“

Heike Wiegel sprach zu den etwa 50 Asse-Aktivisten. Foto: Karl-Ernst Hueske

Anschließend begaben sich etwa 50 Asse-Aktivisten sowie einige Zuschauer, darunter die SPD-Landtagsabgeordnete Dunja Kreiser und diverse Lokalpolitiker, bei Dauerregen und in Begleitung von Polizeibeamten vom Treffpunkt am Dorfgemeinschaftshaus Remlingen zur nur etwa 1,2 Kilometer entfernten Schachtanlage. Dort ergriff Heike Wiegel vom Verein AufpAssen das Wort. Sie stellte fest: „Früher hat der Betreiber gesagt, in der Asse liegen überwiegend Krankenhausabfälle. Das ist gelogen.“ Laut Wiegel stammt zu 98 Prozent der Atommüll in Asse II aus Atomanlagen. „Es handelt sich um 102 Tonnen Uran, 87 Tonnen Thorium, 28 Kilogramm Plutonium und erhebliche chemo-toxische Stoffe, wie zum Beispiel etwa 500 Kilogramm Arsen.“

Wiegel weist auf Lücken im Atomgesetz hin

Die Asse-Aktivistin warnte davor, dass einige dieser Stoffe ins Grundwasser gelangen können: „Deshalb ist die Rückholung des Atommülls richtig.“ Sie berichtete zudem von einem geänderten Berechnungsverfahren für die Ausbreitung von radioaktiven Stoffen in die Umwelt. Sie befürchtete: „Würde heute der Langzeitsicherheitsnachweis für das Flutungskonzept neu berechnet, so wäre nun der Nachweis erfüllt, aber mit deutlich reduzierten Sicherheiten.“ Sie wies zudem auf Lücken im Atomgesetz hin, die es ermöglichen könnten, die Rückholung abzubrechen.

Ein klares Bekenntnis gegen ein Zwischenlager an der Asse. Foto: Karl-Ernst Hueske

Aber was passiert mit dem Atommüll, wenn er doch wie vorgesehen zurückgeholt wird? Das Bundesumweltministerium hatte sich zuletzt ebenso wie die BGE als Betreiber der Asse für ein Zwischenlager an der Asse ausgesprochen. Das hatte zu Kritik in der Öffentlichkeit geführt. Unter anderem hatte sich der Samtgemeinderat Elm-Asse in einer Resolution für einen fairen Vergleich von Asse-fernen und Asse-Nahen Standorten für ein Zwischenlager ausgesprochen. Auch Wiegel übte Kritik am Suchverfahren für ein Zwischenlager: „Mit falschen Daten begründet der Betreiber ein Zwischenlager an der Asse. Es wird gelogen, dass sich die Balken biegen.“ Angeblich seien die Transportbelastungen so groß, nannte sie eins der wichtigsten Argumente der BGE für ein Zwischenlager an der Asse. Dabei befürchtet sie, dass nach Bau eines Zwischenlager an der Asse auch Atommülltransporte durch Wolfenbüttel rollen könnten. Und sie befürchtete zudem: „Es wird ein Dauerzwischenlager entstehen, mit allen Risiken durch radioaktive Ableitungen und den möglichen Störfällen.“

Ehemalige Truppenübungsplätze seien besser geeignet

Wiegel forderte deshalb abschließend einen nachvollziehbaren Standortevergleich, wobei es mindestens vier Kilometer Abstand zur Wohnbebauung geben müsse, was an der Asse nicht möglich ist. Die Asse-Aktivistin meinte: „Es gibt wesentlich bessere Standorte für ein neues Zwischenlager als hier an der Asse.“ Als Beispiele nannte sie ehemalige Truppenübungsplätze.

Zum Abschluss der dreistündigen Veranstaltung gingen die Demonstranten noch zum Bohrort 10 und zum geplanten Zwischenlagerstandort in der Asse.