Überfüllt war das neue Wolfenbütteler Parkhaus noch nie

Von 188 zur Verfügung stehenden Parkplätzen waren am Dienstagmittag gerade einmal 17 belegt. Kaum in Anspruch genommen wird von Autofahrern das sanierte Parkhaus am Schulwall in Wolfenbüttel. Dabei ist sowohl die Innenstadt als auch der Schlossplatz mit seinem Wochenmarkt von dort leicht erreichbar. Über die Hintergründe der schwachen Auslastung des Parkhauses sprach Redakteur Karl-Ernst Hueske mit den beiden für die Parkhäuser in Wolfenbüttel zuständigen Stadtbetriebe-Geschäftsführern Matthias Tramp und Knut Foraita.

Viele Wolfenbütteler Autofahrer verbinden mit dem alten Karstadt-Parkhaus am Schlossplatz noch enge Auffahrten und zu schmale Parkplätze. Doch das gehört nach dem Umbau wohl der Vergangenheit an. Was wurde da verändert?

Viele freie Parkplätze gibt es im Parkhaus am Schulwall. Foto: Karl-Ernst Hueske

Tramp: Das neue Parkhaus Schulwall musste die Ein- und Ausfahrten soweit baulich behalten, diese wurden aber sehr hell und, was die Bordanlagen angeht, großzügiger gestaltet. Bei den Parkplatzbreiten wurde auf heutige Fahrzeuggenerationen und Komfortansprüche aber auch Empfehlungen der Verkehrs-Clubs reagiert. Alle insgesamt 188 Parkplätze sind mindestens 2,45 Meter breit. 5 Behindertenstellplätze haben eine Breite von 3,50 Meter und 21 Familienparkplätze sind 2,90 Meter breit. Man kann also auch mit einem SUV ruhig hineinfahren. Die Höhe allerdings mussten wir auf 1,85 Meter begrenzen.

Wie ist derzeit die Auslastung des umgebauten Parkhauses am Schlossplatz?

Foraita: Wir sind mit der Eröffnung am 8. Mai diesen Jahres leider in die schwierige Phase der Corona-Pandemie geraten. Viele verantwortungsvolle Wolfenbütteler haben die Innenstadt gemieden oder das Fahrrad benutzt. Diese Situation dauert auch aktuell weiter an. Durch den gefühlt rückläufigen Verkehr in der Innenstadt sehen wir derzeit auch keinen Parkplatzmangel in der Innenstadt.

Extra breite Behinderten- und Familien-Parkplätze gibt es im Parkhaus am Schulwall. Foto: Karl-Ernst Hueske

Sind Sie mit der Auslastung des Parkhauses zufrieden oder hätten Sie sich mehr Nutzer gewünscht?

Tramp: Zufrieden können wir aktuell nicht sein, wir freuen uns über jeden neuen und zusätzlichen Besucher. Wir erreichen auch an Samstagen trotz der absoluten Innenstadtlage keine zufriedenstellende Auslastung. Überfüllt war das neue Parkhaus Schulwall also noch nie.

Wann ist das Parkhaus gut ausgelastet und wann weniger gut?

Tramp: Die Wochenmarkt-Tage Samstag und Mittwoch sind unsere besser besuchten Tage. Da bieten wir mit dem Standort gegenüber des Schlossplatzes aber auch die beste aller Parkmöglichkeiten, man muss nur über die Straße gehen, schon ist man am Auto.

Sie haben mehrere Werbeaktionen rund um das Parkhaus veranstaltet. Wie war die Resonanz auf das kostenfreie Parken an einigen Wochenenden?

Foraita: An zwei Wochenenden im Rahmen des Kultursommers haben wir Schnupperparken angeboten und medial vorweg bekannt gemacht. Hier kamen am ersten Wochenende 372 und am zweiten 481 Besucher. Der Samstag war hierbei aber auch für die Marktbesucher sehr interessant.

Vier Ladepunkte für E-Autos gibt es auf dem oberen Deck. Foto: Karl-Ernst Hueske

Mit Eröffnung des umgebauten Parkhauses wurde auch eine neue Gebührenstruktur eingeführt. Was wurde verändert und wie waren die Reaktionen auf diese Veränderungen?

Foraita: Das ist sehr interessant. Die Einführung der neuen Tarifstruktur mit 1,20 Euro je Stunde in den Hauptlastzeiten, 0,60 Euro je Stunde in den Randzeiten Montag bis Samstag 8 bis 10 Uhr und 18 bis 22 Uhr sowie an Sonn- und Feiertagen und supergünstigen 20 Cent je Stunde zwischen 22 Uhr und 8 Uhr wurde von Beginn an akzeptiert. Wir sehen uns damit aber auch im Vergleich zum Parken am Parkscheinautomaten und im Vergleich zu unseren Nachbarstädten Salzgitter und Braunschweig sehr preiswert aufgestellt. Im Parkhaus Schulwall steht man trocken und schattig und muss nicht lange suchen.

Sind weitere Veränderungen bei diesem Parkhaus vorgesehen?

Tramp: Aktuell ist nichts größeres geplant. Wir verbessern noch die Wegbeschilderung. Auf dem Oberdeck bieten wir vier Ladepunkte für E-Autos an, die aber noch wenig genutzt werden. Es wäre schön, hier wegen steigender Nachfrage bald nachrüsten zu können.

Kaum in Anspruch genommen wird von Autofahrern das sanierte Parkhaus am Schulwall. Foto: Karl-Ernst Hueske

Und wie stark sind derzeit das Parkhaus am Rosenwall und die Parkpalette am Landeshuter Platz ausgelastet?

Foraita: Das Parkhaus Rosenwall ist sehr etabliert und hat einen festen Kundenstamm. Aber auch hier gibt es leichte Rückgänge gegenüber den Vorjahren, vermutlich auch Corona-bedingt. Der Rosenwall ist Mittwochs und Samstags am besten besucht, Samstags wird es schon mal schwierig, einen Platz zu bekommen. Hier verwundert es, weswegen dann nicht das nur 500 Meter entfernte Parkhaus Schulwall aufgesucht wird. Die Parkpalette am Landeshuter Platz beziehungsweise in der Karlstraße ist zur Hälfte dauervermietet, auf dem öffentlichen Oberdeck sind bisher nur leichte Rückgänge festzustellen; das könnte an der anderen Nutzerstruktur dieses Parkhauses liegen.