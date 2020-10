Konzert am 1. November in Wolfenbüttel fällt aus

Das Javus-Quartett aus Salzburg kann wegen einem Krankheitsfall nicht nach Wolfenbüttel reisen. Deshalb fällt das Konzert am 1. November aus. Der künstlerische Leiter der Veranstaltung, Martin-Winrich Becker, hat mit dem Quartett aber schon einen Ersatztermin am 18. Dezember 2020, 19 Uhr, für dieses Konzert gefunden. Er erklärte: „Wir bitten um Ihr Verständnis. Das Konzert mit dem Javus Quartett findet dann in der St. Johanniskirche in Wolfenbüttel, Glockengasse 2, statt.“

Alle Tickets behalten für dieses Konzert ihre Gültigkeit. Das betrifft alle Abonnements und Tickets. Becker äußerte auch noch eine wichtige Bitte in Sachen KonzertGut und Künstler: „Sie können sich vorstellen, dass bei uns als Veranstalter große Teile der Kosten für die gesamte Saison ungedeckt bleiben. Es wäre für die Reihe KonzertGut deshalb von größter Bedeutung, wenn möglichst viele von Ihnen auf eine Erstattung verzichten würden. Die Hauptbetroffenen sind unsere Künstler. Sie verlieren von einem Tag auf den anderen einen großen Teil ihrer Einkünfte.“ Und er fügte noch hinzu: „Diese wunderbaren Musiker haben uns viele glückliche Stunden beschert. Jetzt verdienen sie unsere Solidarität.“