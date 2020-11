Viele Veranstaltungen in Wolfenbüttel abgesagt

Aufgrund des neuen Lockdowns und der hohen Corona-Zahlen in Stadt und Landkreis Wolfenbüttel erreichten unsere Redaktion zahlreiche Absagen von Veranstaltungen. Hier ist ein erster Überblick:

• Das Javus-Quartett aus Salzburg kann wegen eines Krankheitsfalles nicht nach Wolfenbüttel reisen. Deshalb fiel das Konzert am 1. November aus. Der künstlerische Leiter der Veranstaltung, Martin-Winrich Becker, hat mit dem Quartett aber schon einen Ersatztermin am 18. Dezember 2020, 19 Uhr, für dieses Konzert gefunden. Alle Tickets behalten für dieses Konzert ihre Gültigkeit. Das betrifft alle Abonnements und Tickets. Becker äußerte auch noch eine wichtige Bitte in Sachen KonzertGut und Künstler: „Sie können sich vorstellen, dass bei uns als Veranstalter große Teile der Kosten für die gesamte Saison ungedeckt bleiben. Es wäre für die Reihe KonzertGut deshalb von größter Bedeutung, wenn möglichst viele von Ihnen auf eine Erstattung verzichten würden.“

• Satu-Mare-Hilfe: Nachdem die Spendenannahme für einen Hilfstransport nach Satu Mare sehr gut angelaufen war, muss sie nun für die nächsten Termine am Freitag und Samstag, 6. und 7. November, coronabedingt abgesagt werden. „Wir sind mit Spendengütern überhäuft worden“, freut sich Axel Gummert, Vorsitzender des Freundeskreises Satu Mare. Trotz allem wird der Hilfstransport vor Weihnachten in die rumänische Partnerstadt Wolfenbüttels rollen. „Wir nehmen noch Adressenpakete und Pakete für Familien entgegen“, sagt Gummert. Er bittet, dazu einen Termin mit ihm oder Manfred Ammon telefonisch auszumachen. Am Telefon kann die Übergabe der Pakete vereinbart werden. Gummert: (05331) 63419. Ammon: (05331) 76643.

• Ortsvorstand Verdi: Die für den heutigen Montag angesetzte Verdi-Versammlung im Gewerkschaftshaus wurde vom Ortsvereinsvorsitzenden Andreas Becker abgesagt.

• Ortsräte: Die Ortsräte Destedt am 2. November, Hordorf am 3. November, Klein Schöppenstedt am 4. November und Schandelah am 5. November sind abgesagt.

• Frauenhilfe Dettum: Das monatliche Treffen der Frauenhilfe Dettum am 4. November fällt aus.

• Förderkreis zur Erhaltung der Windmühle am Bungenstedter Turm: Die Mitgliederversammlung und anschließende Braunkohlwanderung am 7. November entfällt.

• Kunstverein: Der Kunstverein Wolfenbüttel schließt als kulturelle Institution ab heute seine Türen bis vorläufig Ende November.

• Suppenküche: Die ökumenische Suppenküche im Roncalli-Haus ist im November geschlossen.

