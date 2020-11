Einbruch in Wolfenbütteler Büro: Tresor wird gestohlen

Unbekannte sind in ein Büro auf der Straße Kleiner Zimmerhof in Wolfenbüttel eingebrochen. Die Tatzeit lag nach Angaben der Polizei zwischen Freitag, 12 Uhr, und Sonntag, 15.30 Uhr. Die Täter hätten ein Fenster aufgebrochen, um in die Räumlichkeiten zu gelangen. Nach ersten Erkenntnissen, so die Polizei, wurde aus dem Büro ein Tresor mit Inhalt entwendet. Zum entstandenen Schaden könnten derzeit keine Angaben gemacht werden. Hinweise: (05331) 9330.

red