Fünftklässler müssen in Wolfenbüttel Masken tragen

Auch über das Wochenende sind die Coronazahlen in Stadt und Kreis Wolfenbüttel nochmals gestiegen. Der Inzidenzwert liegt inzwischen bei 65. Das ist die Zahl der Neuinfektionen auf 100.000 in den vergangenen sieben Tagen Die Corona-Ampel steht somit für den Kreis Wolfenbüttel seit Freitag auf Rot. Das bedeutet für Schüler: Maskenpflicht von der 5. Jahrgangsstufe an. Auch in der Wolfenbütteler Innenstadt gilt in einigen Bereichen jetzt die Pflicht, eine Maske zu tragen. In der Seniorenresidenz Haus Curanum in Wolfenbüttel gibt es weitere Corona-Fälle.

Im Curanum sind drei Wohnbereiche von Covid 19 betroffen Derzeit seien drei Wohnbereiche betroffen. Bewohner eines Wohnbereichs wurden am Montag vom Gesundheitsamt im Landkreis Wolfenbüttel auf das Corona-Virus getestet, so Andree Wilhelm, Pressesprecher des Landkreises. Jetzt das tägliche Corona-Update per Newsletter abonnieren.

Kontaktkanal Opt-In-Version Kampagne www.CleverReach.de Die Testungen in den übrigen Wohnbereichen seien bereits erfolgt. In der vergangenen Woche sei bei zwei der Bewohner eine Infektion mit dem Corona-Virus nachgewiesen worden. Das Gesundheitsamt habe zudem alle Mitarbeiter der Seniorenresidenz getestet. Fünf von ihnen seien positiv getestet worden. Für die betroffenen Mitarbeiter sei eine häusliche Quarantäne angeordnet worden. Ein Besuch im Haus Curanum sei für Angehörige derzeit nicht möglich. Aktuell sind im Kreis Wolfenbüttel 108 Menschen mit Covid 19 positiv getestet worden Seit Beginn der Pandemie hat es 384 Coronafälle gegeben. 262 Menschen sind wieder gesund. Aktuell sind 108 Menschen erkrankt. 14 Menschen sind mit dem Coronavirus gestorben. Von der 5. Klasse an müssen Schüler nun Mund-Nasen-Bedeckungen im Unterricht tragen. „Bei uns gibt es eine große Akzeptanz dafür“, sagt Sandra Feuge, die das Theodor-Heuss-Gymnasium in Wolfenbüttel leitet. In den Pausen nähmen die Schüler im Freien ihre Masken ab, um essen und trinken zu können, wenn das Abstandsgebot eingehalten werden könne. „Wir brauchen unbedingt Rückmeldungen von Schülern, Eltern und Lehrern, wie es läuft“, wünscht sich die Schulleiterin, die sich in diesem Zusammenhang für einen Gleichtakt mit den anderen Schulen ausspricht. Corona im Landkreis Wolfenbüttel- Die Fakten auf einen Blick „Wir hoffen, dass wir lange an Szenario A festhalten können, sind auf auf B gut vorbereitet“, meint Sandra Feuge. Mit A ist Präsenzunterricht in der Schule gemeint, mit B „Homeschooling“. „Dafür haben wir ein Corona-Curriculum aufgestellt. Jeder Schüler kann mit dem Schulserver „I-Serv“ umgehen, kann pdf-Dateien erstellen und weiß, wie Videokonferenzen funktionieren“, sagt Sandra Feuge. Wo noch Lücken im Verständnis gewesen seien, sei nachgebessert worden. Maskenpflicht in der Wolfenbütteler Innenstadt Bei einem Inzidenzwert von mehr als 50 gilt eine Maskenpflicht in folgenden Bereichen in Wolfenbüttel: Lange Herzogstraße, Bärengasse, Krambuden, Großer Zimmerhof und Löwenstraße. Diese Regelungen gelten solange bis in der Inzidenz-Ampel des Landes der Wert wieder unter 50 sinkt. Aufgrund der aktuellen Pandemielage hat der Bücherbus des Landkreises Wolfenbüttel seit Montag, 2. November, seinen Betrieb vorübergehend bis zunächst zum 30. November eingestellt, um die Ausbreitung des Corona-Virus im Landkreis Wolfenbüttel zu verlangsamen. Der Bücherbus-Bote liefert Lesestoff im Beutel. Lesestoffbeutel können unter buecherbus@lk-wf.de bestellt werden. Bitte immer mit angeben: Name, Vorname, Adresse, Leseausweisnummer. Sollten Nutzer über keine E-Mail-Adresse verfügen, können sie den Lesestoffbeutel auch unter (05331) 84126 bestellen. Aufgrund der jüngsten Corona-Entwicklungen sind vorerst bis Ende November alle Ortsrats- und Fachausschusssitzungen in Wolfenbüttel abgesagt. Dies betreffe auch bereits geladene Sitzungen, teilte Thorsten Raedlein, Pressesprecher der Stadt Wolfenbüttel mit. Interaktiv - Das Coronavirus in Deutschland und weltweit Wo ist das Virus ausgebrochen, wieviele Infizierte gibt es bereits? Unsere interaktive Karte zeigt die Corona-Lage - von China bis Niedersachsen.