Ein Blick in die Wolfenbütteler Tourist-Info.

Wolfenbüttel. Dafür bietet sie auf dem Weg des Internets auch den Wolfenbüttel-Gutschein an, in dessen System auch der lokale Handel eingebunden ist.

Online-Shop: Wolfenbüttel will auf dem Weg auch Handel fördern

Von sofort an ist es nach Angaben der Stadt Wolfenbüttel möglich, rund um die Uhr Geschenkideen und Andenken aus Wolfenbüttel zu bestellen – und beispielsweise über den Wolfenbüttel-Gutschein den lokalen Handel in dieser Zeit zu unterstützen. Über den neuen Online-Shop der Stadt stehen Souvenirs und Andenken zum Verschenken aus der Lessingstadt zum Versand bereit, so die Verwaltung.

In 100 Geschäften

Außer etwa Taschen, Büchern, Aufklebern und Magneten könne jetzt eben auch der Gutschein zu jeder Zeit und von jedem Ort ganz einfach gekauft werden. Mittlerweile werde der Stadtgutschein bereits in 100 Wolfenbütteler Geschäften aus Einzelhandel, Gastronomie und Dienstleistung akzeptiert.

Verzicht auf Versandkosten

„Auch die Stadt möchte die Geschäfte vor Ort unterstützen und verzichtet deswegen beim Kauf über den Online-Shop auf zusätzliche Versandkosten“, heißt es weiter. Neben dem Wunschbetrag (zwischen 5 und 50 Euro) könne auch eine abweichende Adresse für den Versand des Gutscheins genannt werden, damit der Beschenkte seinen Gutschein möglichst schnell in den Händen halten könne.

Weiterhin sei der Gutschein auch vor Ort direkt über die Tourist-Info im Löwentor erhältlich.

Der Shop ist zu erreichen unter https://www.lessingstadt-wolfenbuettel.de/vor-ort/tourist-info

Infos: https://echtlessig.de/wfgutschein/

red