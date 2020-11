Wolfenbütteler Kitas und ein Geschäft Ziele von Einbrechern

Nach drei Einbrüchen in Groß Denkte, Wolfenbüttel und Fümmelse in der Nacht zu Mittwoch ermittelt die Polizei und sucht Zeugen. Laut Polizeisprecher Frank Oppermann gelangten bislang unbekannte Täter nach Aufhebeln einer Tür in die Kindertagesstätte in Denkte, Im Windhuck, und erbeuteten Bargeld und ein Laptop.

Der Gesamtschaden ist noch unklar

Zudem drangen Einbrecher nach Aufhebeln eines Fensters in die Kindertagesstätte in Fümmelse, Untere Dorfstraße, ein und nahmen auch dort Laptops und Bargeld mit. Zudem verschafften sich Unbekannte nach Einschlagen eines Fensters Zugang zu einem Geschäft an der Straße Im Doktorkamp in Wolfenbüttel, wo aber nach ersten Erkenntnissen nichts entwendet wurde. Zum entstandenen Gesamtschaden könnten derzeit keine Angaben gemacht werden.

Hinweise: (05331) 9330.

red