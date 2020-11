Eiscafé Toscani wird zu beliebtem Treffpunkt in Wolfenbüttel

Nachdem das Schuhgeschäft Heyer 1956 wieder in die Kommissstraße zurückgezogen war, konnten die frei gewordenen Räume an der Langen Herzogstraße 51 wieder neu verpachtet werden. Wie berichtet, öffnete bald das Café der Tierfreunde, eine Eiskonditorei und später ein Eiscafé kamen hinzu. Was war nicht alles in dieser Immobilie im Laufe der Zeit untergebracht: das arco Kaffeespezialgeschäft, Chocolata, die Bavaria-Stuben und eine Hähnchenbar.

Umbauarbeiten im Haus Nummer 51 an der Langen Herzogstraße Nachdem die Bavaria-Stuben, für die Jugend immer noch das „Affenkaffee“ oder auch „arco-Kaffee“, im Jahre 1971 aufgegeben worden waren, fanden hierin erneut bauliche Veränderungen statt, berichtet Ortsheimatpfleger Adalbert Kursatzky, der die Häuser und Geschäfte der Wolfenbütteler Innenstadt erforscht. Während sich das Balkenwerk in den oberen Geschossen noch als recht gut erhalten erwiesen habe, hätten in den unteren Räumen Stahlträger eingezogen werden müssen, um dem Gebäude die erforderliche Stabilität zu geben. Der Eingang sei verlegt und die Wand zur „Hähnchen-Bar“ versetzt worden, um diesem bisher kleinen Laden eine größere Fläche zu geben. Auch die Fassade sei erneuert worden, diesmal wieder im Fachwerkstil. Als neuer Pächter habe am 9. Juli 1971 das Geschäft Hosen Jonas eröffnet. Es folgten die Karten-Truhe und der Parfümerie Weber. Heute befindet sich die HC-Parfümerie in diesen Räumen. Das Eiscafé Toscani zieht ein In die Räume der ehemaligen „Hähnchen-Bar“ zog im Jahre 1971 das Eiscafé von Giacomo Toscani ein. Er hatte bereits seit 1962 an der Langen Herzogstraße 9 (ehemals Kunsthaus Koch) ein Eiscafé betrieben. Hier trafen sich die Wolfenbütteler zum Eisessen und zum Klönen. Auch bei Schülern war das Eiscafé sehr beliebt. Für so manches Liebespaar begann bei einem Eisbecher eine zarte Romanze. Auf Toscani folgte Nuccio Privitera. Seit 1996 betreiben dessen Nachfolger das ganzjährig geöffnete Café bis heute unter dem Namen „Café Klatsch“ – bis heute sehr beliebt. Von Orient-Teppichen bis zum Kunsthaus Koch Im hinteren Bereich, Am Alten Tore 1, quartierten sich im Laufe der Jahre weitere Geschäfte ein: 1972 Orient-Teppiche Samavati, danach das Kunsthaus Koch, Reuker Herrenmode, Crazy Store und nun die Thaimassage Tonkao. Manch ein ehemaliger „Affencafé“-Besucher erinnert sich beim Betreten dieser Geschäfte an die schönen, manchmal aber auch aufregenden Stunden in der ehemalige Tanzbar des „Affencafés“. Fortsetzung folgt. Adalbert Kursatzky freut sich über weitere Informationen, Fotos und Dokumente: (0171)2137049 oder adalbert.kursatzky@gmx.de