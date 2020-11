Die beiden Schülerinnen der Großen Schule, Maya Steinbach und Thea Ränger, haben im Hof der Seniorenresidenz Curanum in Wolfenbüttel ein kleines Geigenkonzert gegeben.

Die Seniorenresidenz Curanum ist von Covid 19 schwer betroffen

Mit 27 Fällen ist die Einrichtung schwer vom Coronavirus betroffen. Ein Bewohner ist inzwischen in Verbindung mit Covid 19 gestorben.

Die beiden Mädchen hatten bereits zu Beginn der Pandemie ein Geigenkonzert vor dem Seniorenheim Steinhäuser Gärten in Wolfenbüttel gegeben und daraufhin beabsichtigt, ihre Konzerte fortzusetzen. Nun lasen sie in unserer Zeitung, dass sich die Bewohner des Curanums über Geigenmusik sehr freuen würden. Praktisch im Handumdrehen ließen sie diesen Wunsch in Erfüllung gehen.

Die Senioren verfolgten das kleine Geigenkonzert an ihren Fenstern

Am Samstag musizierten die beiden Schülerinnen im Hof, während die Senioren an den Fenstern standen und zuhörten oder aber die Fenster auf Kipp gestellt hatten, um das Konzert akustisch verfolgen zu können.