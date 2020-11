Summertime-Festival Wolfenbüttel: Team plant Geburtstagsfeier

Nach dem Festival, ist vor dem Festival. Nach diesem Motto arbeitet das ehrenamtliche Planungsteam schon seit Beginn des Summertime-Festivals im Jahr 2011. So auch zehn Jahre später, berichtet die Stadt Wolfenbüttel.

Start im September

Bereits Mitte September starteten demnach die Vorbereitungen für das Jubiläumsfestival des nächsten Jahres (geplant: 16. bis 17. Juli 2021), nachdem Anfang Juli 2020 unter strengen Hygienemaßnahmen das „CARantäne-Festival“ stattgefunden hatte.

Positive Bilanz der Juli-Veranstaltung

Diese Alternativveranstaltung schaffte es, auf sichere Art und Weise mehreren hundert Festivalfreunden ein wenig ihre soziale Distanz zu verschönern, so die Stadt weiter. Beflügelt von der guten Stimmung und dem positiven Feedback startete das Team schließlich in die Organisation.

Viele Arbeitsbereiche

Zunächst gab es ein Kick-Off- Meeting in den Räumlichkeiten der Ski-und-Kanu-Sport-Gruppe am Gymnasium im Schloss, wo sich die aus mehr als 40 jungen Menschen bestehende Gruppe in verschiedenste Teams aufteilte. Diese Teams bearbeiten die vielen Teilbereiche der Veranstaltung von Deko, über Infrastruktur, Crew-Organisation, Promotion und Bühnentechnik zu Social Media, Booking, IT, Gastronomie, Sponsoring und Design.

Finanzen sind ein Thema

Konkreter wurden die Planungen dann an einem gemeinsamen Wochenende in Sattenhausen bei Göttingen, so die Mitteilung weiter. Auf der Agenda standen die großen Punkte Finanzplanung und der Meilensteinplan, in dem alle wichtigen Ziele auf dem Weg zum erfolgreichen Geburtstag 2021 gesteckt wurden. Unter anderem das Veranstaltungsdatum für den zehnten Geburtstag des Festivals.

Schutzmaßnahmen möglich

Dabei denken die Organisatoren zunächst in alle Richtungen, denn auch im Sommer 2021 ist durchaus noch damit zu rechnen, dass besondere Maßnahmen zum Schutz vor Infektionen getroffen werden müssen.

Nach Möglichkeit im Seeliger Park

Ob das Festival wie gewohnt im Seeliger Park stattfinden kann oder sich eine andere Location gesucht werden muss, ist noch nicht klar. Vielleicht müssen noch andere Bereiche des Seeliger Parks als bisher genutzt werden, um die Besucherstöme zu entzerren. Auch über gänzlich andere Veranstaltungsformate wird nachgedacht, erläutert die Verwaltung.

Dezentral ist auch denkbar

Zum Beispiel ist eine dezentrale Veranstaltung verteilt in der Stadt im Gespräch. Nichtsdestotrotz möchte das Summertime-Festival-Team gerne am Plan von 2020 festhalten und am Freitag zur Geburtstagsfeier in den Seeliger Park einladen, wo kein Eintritt verlangt wird, sondern alle Gäste so viel zahlen können, wie sie wollen, und dann am Samstag, wie aus den vergangenen Jahren gewohnt, Tickets verkauft werden. Es soll wieder ein buntes Programm aus Musik, Workshops und Kulinarischem geben.

Über den aktuellen Stand der Planungen informiert das Summertime- Festival über seine Social-Media-Kanäle. Außerdem können sich dort auch alle Interessierten melden, die sich noch an der Planung beteiligen wollen.

Das Festival

Das Summertime Festival ist seit 2011 als Förderer der regionalen Kunst- und Musikszene aktiv. Ziel der Veranstaltung ist es, der jungen Popkultur der Region eine Plattform und Alternative zu herkömmlichen, kommerziell organisierten Großveranstaltungen zu bieten.

Bands der vergangenen Jahre waren unter anderem Tonbandgerät, Von wegen Lisbeth, Milky Chance, Giant Rooks und Grossstadtgeflüster.

Das ehrenamtlich organisierte Festival wird von der Stadtjugendpflege Wolfenbüttel unterstützt und finanziert sich durch die Stadt Wolfenbüttel, Sponsoring, die Einnahmen aus Ticketverkäufen und den Ausschank am Festivaltag.

red