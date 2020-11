Die Gleichstellungsbeauftragte der Stadt Wolfenbüttel, Simone Reese, während der Vorstellung des Buches „100 Jahre Frauengeschichte(n)“. An Simone Reese gehen die Beiträge für die aktuelle Collage.

Gegen Gewalt an Frauen – Collage entsteht in Wolfenbüttel

Jede dritte Frau in Deutschland ist mindestens einmal in ihrem Leben von psychischer oder sexualisierter Gewalt betroffen. Etwa jede vierte Frau wird mindestens einmal Opfer körperlicher oder sexueller Gewalt durch ihren aktuellen oder früheren Lebenspartner, heißt es in einer Mitteilung der Stadt.

Jährlicher Gedenk- und Aktionstag am 25. November

Betroffen sind demnach Frauen jeden Alters, jeder kultureller und sozialer Herkunft. Der Internationale Tag zur Beendigung der Gewalt gegen Frauen, ist ein jährlich am 25. November erinnernder Gedenk- und Aktionstag zur Bekämpfung von Diskriminierung und Gewalt jeder Form gegenüber Frauen und Mädchen.

Foto mit passendem Statement

Auch in diesem Jahr lädt das „Frauenbündnis 8. März Wolfenbüttel“ ein, Teil dieser Kampagne zu sein. Der Aufruf: Senden Sie ein Foto, auf dem Sie in Verbindung mit etwas Orangefarbigen zu sehen sind oder ein zum Thema passendes Statement fotografiert haben.

Die UN-Kampagne gegen Gewalt gegen Frauen unter dem Motto „Orange the World: Generation Equality Stands against Rape“ (Generation Gleichberechtigung gegen Vergewaltigung) wurde im vergangenen Jahr in Wolfenbüttel bis zum 10. Dezember (Tag der Menschenrechte) mit Informationen und Aktionen unterstützt.

Neben der Collage soll auch ein Plakat entstehen

Aus den Fotos werden eine Collage und Plakate erstellt und veröffentlicht. Die Stadt weist darauf hin: Mit der Zusendung eines Fotos erklären Sie sich mit der Verarbeitung Ihrer Daten im Sinne der Datenschutzgesetze einverstanden. Dies gilt für die Veröffentlichung Ihres Bildes auf einem Poster sowie Veröffentlichungen in den Printmedien und im Internet.

Weitere Informationen zum Datenschutz gibt es auf der Internetseite der Stadt Wolfenbüttel unter https://wolfenbuettel.de/Datenschutz. Unangemessene Fotos werden aussortiert.

Einsendungen bis zum 19. November per E-Mail an die Gleichstellungsbeauftragte der Stadt Wolfenbüttel, Simone Reese, unter gleichstellungsbeauftragte@wolfenbuettel.de

red