Wegen Corona: Wolfenbütteler Bäume werden in Deutschland verkauft

In der Asse fallen wieder die Bäume. Das Forstamt Wolfenbüttel ist im Wald unterwegs und befreit einige Wege von beschädigten Bäumen – dazu müssen auch einige Pfade im November gesperrt werden. Doch was passiert mit den Bäumen? Wird auch geschädigtes Holz verkauft? Wo landen die gefällten Wolfenbütteler Bäume? Wir haben mit den Niedersächsischen Landesforsten gesprochen.

Laut einer Mitteilung der Landesforsten hat die Trockenheit, welche im dritten Jahr in Folge herrsche, vielen Laubbäumen in der Asse stark zugesetzt und sie beschädigt. Deswegen müssen diese beschädigten Bäume schnell geerntet werden, um sie noch zu nutzen. „Das Schadholz kann noch verwendet werden, aber nur, wenn wir es jetzt nutzen“, sagt Dennis Glanz, Sprecher der Niedersächsischen Landesforsten.

Jetzt das tägliche Corona-Update per Newsletter abonnieren.

Wir informieren Sie regelmäßig und kostenlos über den neuen Stand. E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden! *Pflichtfeld. Eine Abmeldung ist jederzeit im Newsletter möglich.

Opt-In-Text Opt-In BZM0002

Kontaktkanal Opt-In-Version Kampagne www.CleverReach.de

Corona hat den Holzmarkt im Griff

Ein schnelles Handeln erfordere auch die aktuelle Lage am Holzmarkt. Das Coronavirus habe auch den internationalen Holzhandel stark im Griff, wie Glanz unserer Zeitung erzählt. Aktuell verkauften die Landesforsten das Holz aus den Wolfenbütteler Wäldern ausschließlich an deutsche Unternehmen.

„Durch Corona ist der Holzmarkt sehr angespannt. Die Preise beim Nadelholz sind seit dem Sturm Friederike (Januar 2018, Anm. d. Red.) und der anschließenden europaweiten Borkenkäferplage komplett eingebrochen. Die Preise beim Laubholz sind ebenfalls gesunken. Zugleich sind aufgrund der schwierigen Holzernte mit erhöhten Holzerntekosten zurechnen. Dies lässt den Gewinn aus dem Forstwirtschaftsbetrieb deutlich abnehmen“, erklärt der Landesforstensprecher.

Corona im Landkreis Wolfenbüttel- Die Fakten auf einen Blick

Die Holzernte ist gefährlicher geworden

Die Holzernte sei im Vergleich zu den vergangenen Jahren erheblich gefährlicher worden und sei momentan sehr auf die Kalamitätsschäden fokussiert, sagt Dennis Glanz. Kalamitätsschäden sind Schäden, die durch Eis-, Schnee-, Windbruch, Käferfraß oder ein anderes Naturereignis entstehen. Die Bäume müssten per Hand durch Forstwirte gefällt und durch einen Spezialschlepper gesichert werden, so dass diese nicht unkontrolliert zu Fall kommen können. Anschließend werden die Stämme an die Wege gerückt.

Zwei Forstarbeiter ernten Holz. Das Arbeiten im Wald sei laut Landesforsten fährlicher geworden. Foto: Alexander Ahrenhold / Landesforsten Niedersachsen

Und wie sieht es mit Brennholz für den Privatgebrauch aus? Können sich Bürger Asse-Holz in die heimischen Wohnzimmer holen? Das sei grundsätzlich möglich, sagt Glanz. „Der Brennholzverkauf in der Revierförsterei Groß Dahlum – welches das Waldgebiet Asse bewirtschaftet – ist telefonisch über den Revierförster Kai Stender möglich. Allerdings ist das anfallende Brennholz weitestgehend verkauft und der Förster mit Brennholzkunden ausgelastet.“

Asse: Arbeiten bis Ende Dezember

Die Arbeiten in der Asse sollen laut Angaben Stenders Ende Dezember abgeschlossen sein. Einige beschädigte Bäume – abseits der Wege – bleiben als Habitatbäume stehen. Diese können auf Totholz angewiesene Pflanzen- und Tierarten als Lebensraum nutzen. Während der Arbeiten können die Waldwege in Mitleidenschaft gezogen werden. Nach Abschluss der Arbeiten wird der Weg wiederhergerichtet und geöffnet. Die Landesforsten bitten hierfür um Verständnis.