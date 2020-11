„Schweinestau“ und Preisverfall plagen Wolfenbütteler Bauern

In den Ställen stauen sich die Schweine. Coronabedingt wird in Deutschland weniger geschlachtet als in normalen Zeiten. Es komme zu einem regelrechten „Schweinestau“, berichtet Ulrich Löhr, Vorsitzender des Landvolks Braunschweiger Land. Die Corona-Krise macht sich auch in der Massentierhaltung bemerkbar.

Weil es in Schlachthöfen Corona-Fälle gegeben habe, seien manche geschlossen worden, andere arbeiten unter strengen Auflagen mit weniger Kapazitäten weiter. Deswegen werden die Landwirte nicht alle schlachtreifen Tiere los, erklärt Löhr, der selbst in Groß Denkte einen „Gemischtwarenladen“ mit Ackerbau, Hähnchenmast und Damwild betreibt. Und so wachsen die Schweine in den Ställen einfach weiter. Verspätete Schlachtung führt zu Platzproblemen „Im Landkreis gibt es nicht viele Schweinemäster, aber für manche könnte es existenziell bedrohlich werden“, sagt Löhr. Um die 20 seien im Landkreis ansässig, wenig im Vergleich zu anderen niedersächsischen Regionen. Schließlich spielt in Niedersachsen die Schweinehaltung im bundesweiten Vergleich eine besonders große Rolle. Einer der größten hiesigen Schweinebauern ist Michael Wolter. Er hält in Schladen mehr als 3000 Tiere. Der Schweinestau sei ein „Riesenproblem“, berichtet er. Normalerweise schickt der Landwirt 200 Tiere pro Woche in die Schlachtung, dafür bekommt er wöchentlich 200 neue Ferkel vom „Erzeuger“. Das sei ein laufender Prozess, erklärt der Tierhalter. „Ich kriege derzeit aber nicht alle Tiere los.“ Durchschnittlich eine Woche später werden die Tiere geschlachtet. Das führt zu Platzproblemen in den Ställen. In der Endphase legt ein Schwein sieben Kilo pro Woche zu. Jetzt das tägliche Corona-Update per Newsletter abonnieren.

Kontaktkanal Opt-In-Version Kampagne www.CleverReach.de Nachfrage nach Ferkeln sinkt Wenn das Tier zu dick ist, gibt es außerdem weniger Geld vom Schlachthof. „Wir müssen länger Futter für die Schweine bezahlen und bekommen dann noch weniger Geld beim Schlachthof“, sagt Wolter. An einem Schwein, das 100 Tage bei ihm im Stall steht und 120 Kilogramm wiegt, verdiene er insgesamt fünf Euro. Der Schladener setzt auf kalorienarmes Futter, damit die Tiere weniger an Gewicht zunehmen. Aber auch das kostet Geld. Zudem versucht er die Ferkellieferungen zu schieben. „Ich versuche aber weiter meinen Ferkelerzeuger zu bedienen“, sagt Wolter, denn für die sei die Lage besonders bitter. Denn sie können die Zahl der Ferkel nicht ad hoc verringern. Die Sauen seien bereits tragend. „Die Bremsspur der Schweine beträgt ein halbes Jahr“, bericht Landvolk-Vorsitzender Löhr. Afrikanische Pest lässt Preise sinken Doch nicht nur die Auswirkungen der Corona-Pandemie machen den Schweinebauern zu schaffen, auch die Afrikanische Schweinepest plagt die Tierhalter. „Ein großes Problem für Niedersachsen“, sagt Löhr, der seit sechs Jahren auch das Amt des Vizepräsidenten im Landvolk Niedersachsen bekleidet. Bislang sei diese aber noch nicht im Landkreis ausgebrochen. Davor, dass sich seine Tiere infizieren könnten, hat Bauer Wolter auch weniger Angst. Plagen tun ihn die stark gesunkenen Preise. Nachdem die Afrikanische Schweinepest in Deutschland nachgewiesen worden ist, stehen viele Auslandsmärkte nicht mehr für den Export zur Verfügung, zum Beispiel China. Aktuell liegt der Schlachtpreis bei 1,27 Euro pro Kilo. Ende 2019 lag er noch bei rund zwei Euro Das Coronavirus in Wolfenbüttel und in der Region Hier erfahren Sie alles rund um das Coronavirus in unserer Region: Corona im Landkreis Wolfenbüttel- Die Fakten auf einen Blick

