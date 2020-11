Unfallflucht wird in Wolfenbüttel schnell aufgeklärt

Eine Unfallflucht, die sich am vergangenen Freitag, 13. November, gegen 16 Uhr an der Wendessener Straße in Linden ereignet hat, konnte nach Polizeiangaben schnell aufgeklärt worden. Nach Stand der Ermittlungen sei eine 79-Jährige mit ihrem Auto auf einem Parkplatz an der Wendessener Straße beim Ausparken gegen ein ebenfalls dort geparktes Auto gestoßen, das dabei beschädigt worden sei. Die Frau habe sich vom Unfallort entfernt, ohne sich um den Schaden zu kümmern, sie habe jedoch im Nahbereich angetroffen werden können.

Verfahren wurde eingeleitet

Der Sachschaden werde auf insgesamt zirka 1000 Euro geschätzt. Gegen die Fahrerin wurde ein Ermittlungsverfahren wegen des unerlaubten Entfernens vom Unfallort eingeleitet, so die Polizei abschließend.

red