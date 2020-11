In der Okerstraße in Wolfenbüttel gibt es keine Maskenpflicht

Warum herrscht in der Okerstraße keine Pflicht, eine Mund-Nasen-Bedeckung zu tragen? Mit dieser Frage haben sich inzwischen einige Bürger an die Redaktion unserer Zeitung gewandt. Denn: Auf der Langen Herzogstraße, die die Okerstraße kreuzt, müssen Bürger Masken tragen – auch im Bereich des Übergangs über die Okerstraße.

Die Okerstraße wurde nicht zur Maskenpflicht angemeldet

Andree Wilhelm, Pressesprecher des Landkreises Wolfenbüttel, klärt auf: „Die Mitgliedsgemeinden haben in eigener Zuständigkeit Bereiche gemeldet, in denen mit einer dauerhaft hohen Anzahl von Personen zu rechnen ist. Diese Bereiche sind in die Allgemeinverfügung zur Maskenpflicht eingegangen. Die Okerstraße wurde hier nicht gemeldet.“

Somit hat die Stadt Wolfenbüttel als Mitgliedsgemeinde des Landkreises die Okerstraße nicht gemeldet. Das wiederum erklärt Thorsten Raedlein, Pressesprecher der Stadt Wolfenbüttel, so: „Die Ausweisung von Bereichen, in denen eine Maskenpflicht gilt, ist an bestimmte rechtliche Grundlagen gebunden. So kann diese nur in Bereichen angeordnet werden, in denen eine dauerhafte, hohe Frequentierung üblich ist und wo deswegen die Gefahr besteht, dass der Mindestabstand nicht eingehalten werden kann. Dies ist in Fußgängerzonen so möglich“, erläutert Thorsten Raedlein, Pressesprecher der Stadt Wolfenbüttel.

Die Okerstraße ist nur ein Nebenarm. Daher muss sie nicht ausgewiesen werden

Die Okerstraße aber sei eine Straße, die zu einer Fußgängerzone führe, ein Nebenarm. Raedlein weiter: „Sowohl Stadt als auch Landkreis halten sich an die gesetzlichen Rahmenbedingungen und weisen diesen Bereich daher nicht aus. Ebenso wird der Kornmarkt oder Bahnhof nicht mit aufgenommen, da hier ja schon die Verordnung des Landes eine Maskenpflicht vorsieht.“

Erstverstöße kosten in der Regel 150 Euro

Ab einem Inzidenzwert von 50 sei es verpflichtend, eine Mund-Nasen-Bedeckung auf der Langen Herzogstraße, in der Bärengasse, am Krambuden, im Großen Zimmerhof und in der Löwenstraße zu tragen. Wer dieser Pflicht nicht nachkomme, begehe eine Ordnungswidrigkeit, die mit einem Bußgeld in Höhe bis zu 25.000 Euro belegt werden könne, so Wilhelm. Bei Erstverstößen seien in der Regel 150 Euro fällig.

Das falsche Trage einer Mund-Nasen-Bedeckung – zum Beispiel unbedeckte Nase – werde genauso geahndet wie das Nichttragen. Bislang seien zehn Anzeigen wegen Verstoßes gegen die erweiterte Maskenpflicht beim Landkreis Wolfenbüttel eingegangen, wo Wilhelm.