Zwei weitere Todesfälle in Wolfenbütteler Seniorenresidenz

Wie der Landkreis Wolfenbüttel auf Nachfrage unserer Zeitung bestätigt, sind zwei weitere Bewohner der Seniorenresidenz Curanum in Wolfenbüttel an oder mit dem Coronavirus gestorben. Geschlecht und Alter der Toten könne der Landkreis nicht nennen. Damit steigt die Zahl der Todesfälle im Haus Curanum auf insgesamt sechs. Bereits am 6. November ist der erste Bewohner am oder mit dem Virus gestorben.

„Aktuell sind 67 Bewohner und 12 Mitarbeiter positiv auf Covid-19 getestet. Die Bewohner zeigen keine, bis schwere Symptomatik", teilt Tanja Kurz, Sprecherin der Korian-Gruppe gegenüber unserer Zeitung mit.

Kontaktkanal Opt-In-Version Kampagne www.CleverReach.de Kinderbetreuung in Halchter gesichert Positive Nachrichten gibt es hingegen von der Stadtverwaltung. Mit Unterstützung der Stadtjugendpflege kann vom heutigen Dienstag, 17. November, an bis Ende der Woche in der Kita Halchter eine Betreuung für die dort angemeldeten Hortkinder angeboten werden. Das teilt die Stadtverwaltung mit. Dabei gehe es um die Zeit von 13 bis 15 Uhr. Der normale Ablauf (Mittagessen, Spielen, Hausaufgabenbetreuung) könne – wenn auch nicht mit dem gewohnten Personal – gewährleistet werden. Eltern könnten die Kinder dann um 15 Uhr aus der Kita abholen. Corona im Landkreis Wolfenbüttel- Die Fakten auf einen Blick 7-Tage-Inzidenz hat keine Auswirkung Nach Angaben des Landkreises Wolfenbüttel sind aktuell folgende Kita-Einrichtungen von Quarantänemaßnahmen betroffen: eben eine Gruppe der Kita Halchter, eine Gruppe der Kita Wilhelm Raabe sowie eine Gruppe der Kita Fümmelse. In letzterer, so teilt der Landkreis weiter mit, liege zwar noch kein positives Testergebnis vor, aber es bestehe ein dringender Verdacht bei zwei Kindern, die die Einrichtung besuchten. Das Erreichen der 7-Tage-Inzidenz über 100 habe zurzeit keine Auswirkungen auf den Betrieb der Kindertagesstätten. Das Coronavirus in Wolfenbüttel und in der Region Hier erfahren Sie alles rund um das Coronavirus in unserer Region: Corona im Landkreis Wolfenbüttel- Die Fakten auf einen Blick

