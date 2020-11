Aha-Erlebnismuseum Wolfenbüttel schmiedet Pläne für 2021

Einen großen Geburtstag in Corona-Zeiten zu feiern, ist nicht ganz einfach. Aufgrund der Kontaktbeschränkungen dürfen sich aktuell nur zwei Haushalte treffen. Weil aber mehr Freunde und Unterstützer den 20. Geburtstag des Wolfenbütteler Aha-Erlebnismuseums feiern wollten, haben sich Gründerin Annette Goslar und ihr Team etwas Besonderes ausgedacht – mit Geburtstagstorte, Sekt und Tanzeinlagen.

„Wenn wir uns schon nicht live sehen können, dann feiern wir zumindest über Zoom den runden Geburtstag unseres Erlebnismuseums“, sagte Goslar zu Beginn der Online-Videoschalte zu den rund 30 Teilnehmern am Sonntag. Gemeinsam schauten Mitarbeiter, Studierende, Freunde, Förderer und die Forscherkids digital auf die vergangenen 20 Jahre zurück. Dabei wurde zusammen angestoßen, ein Stück Torte verzehrt und sogar getanzt.

Seit 2002 an der Lindener Straße

Währenddessen zeigte Annette Goslar Fotos der vergangenen Ausstellungen und Aktionen und erzählte, wie alles begonnen habe: „Als ich am 22. November 2000 meinen Geburtstag feierte und zunächst kein Gast kam, war ich schon etwas enttäuscht. Um 21 Uhr sind dann meine Freunde gekommen und haben mich quasi mit der Idee, ein Kindermuseum zu gründen, überrannt. Anstatt zu feiern, machten wir das Erlebnismuseum konkret“, erzählt Goslar.

Annette Goslar in der aktuellen Ausstellungen zum Thema "Superhirn". Foto: Tobias Schneider

Die Idee, ein Kindermuseum in Wolfenbüttel zu eröffnen, hatte die 60-Jährige schon 1998. Sie habe zunächst als Erzieherin gearbeitet, habe sich aber nebenbei zur Kindermuseumsmacherin ausbilden lassen. Im Jahr 2000 erfüllte sie sich dann ihren Traum. „Zunächst waren wir ausschließlich mobil unterwegs. Wir mussten unsere Idee erst einmal publik machen. Niemand wusste, was ein Kindermuseum ist“, erzählt Goslar gegenüber unserer Zeitung. Im Jahr 2002 zog das Aha-Erlebnismuseum dann zum jetzigen Standort an der Lindener Straße.

Aha-Erlebnismuseum: 2004 kam der Durchbruch

„Ich weiß noch, wie die erste Ausstellung zum Thema Zeit war. Wir hatten kein Fußboden, das Licht war eher schlecht als recht“, lacht Goslar. Zunächst ging das Museumsteam auch davon aus, dass sie nur für eine Ausstellung die rund 400 Quadratmeter großen

Annette Goslar, Leiterin des Aha-Erlebnismuseums Foto: Shirin Schönberg / Archiv

Hallen mieten konnten. „Am Ende machten wir einen Kassensturz und haben dann gesehen: Wir können auch länger hier bleiben. Und nun sind wir immer noch hier“, freut sie sich.

Der große Durchbruch sei dann 2004 mit der dritten Ausstellung gekommen. Das Thema „Buchstabensalat“ habe viele Eltern und Kinder interessiert. „Da hatten wir das Gefühl bekommen, dass wir angekommen sind“, erinnert sich die 60-Jährige. Seitdem besuchten bis zu 10.000 Menschen die einzelnen Ausstellungen – bis heute sind es 19 an der Zahl.

Erlebnismuseum wird erweitert

Durch das Aha-Erlebnismuseum in Wolfenbüttel toben in Coronazeiten keine Kinder. Die Ausstellung kann derzeit nicht besichtigt werden. Foto: Aha-Erlebnismuseum/ Archiv

Doch Corona habe auch das Aha-Erlebnismuseum verändert. Die aktuelle Ausstellung „Das Superhirn“ hätten bisher nicht mehr als 1000 Leute gesehen – aktuell ist das Museum geschlossen. Deswegen wird die Ausstellung weiter verlängert. „Das ist echt traurig. Die Forscherkids und alle Mitarbeiter haben sich so viel Mühe gegeben. Jetzt hoffen wir, dass es im nächsten Jahr wieder möglich ist, uns vor Ort zu besuchen“, hofft die Museumsleiterin.

Im kommenden Sommer soll das Erlebnismuseum auch räumlich erweitert werden. Eine weitere Halle werde angemietet, um mehr Platz für kommende Ausstellungen zu schaffen. „Pünktlich zu den Sommerferien soll auch eine Lernwerkstatt entstehen. Dort wir dann aktiv und kreativ gebaut. Darauf freuen wir uns schon alle“, sagt Goslar.

In zwei Jahren feiert das Team des Erlebnismuseums den nächsten Geburtstag. Die Forscherkids werden 20 Jahre alt. Bei diesem Geburtstag soll dann wieder vor Ort getanzt und gelacht werden.

