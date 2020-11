Ausweichmanöver auf L 495: Wolfenbütteler Polizei sucht Zeugen

Die Polizei Wolfenbüttel sucht Zeugen zu einem Verkehrsunfall, der sich bereits am Mittwoch, 18. November, gegen 7.45 Uhr auf der Landesstraße 495 zwischen Wolfenbüttel und Halchter an der dortigen Eisenbahnbrücke ereignet hat. Dort habe der Fahrer eines Skoda nach rechts ausweichen müssen, so die Polizei, damit er einen Frontalzusammenstoß mit einem entgegenkommenden, auf seinem Fahrstreifen befindlichen PKW vermeiden konnte.

PKW touchierte Leitplanke

Dabei habe er mit seinem Wagen die an dieser Stelle befindliche Leitplanke touchiert. Der Fahrer des unbekannten entgegenkommenden PKW habe seine Fahrt fortgesetzt, ohne sich um den Vorfall zu kümmern. Hinweise: (05331) 9330 .

red