Licht und Videobotschaft: Wolfenbüttel wird weihnachtlich

Auch wenn der Weihnachtsmarkt coronabedingt entfällt, gibt es dennoch Weihnachtsund Winterflair in der Innenstadt: mit Weihnachtsbeleuchtung und Friedenstanne. Bürgermeister Thomas Pink, Propst Dieter Schultz-Seitz, Pfarrer Matthias Eggers und Mustafa User für die muslimische Gemeinde, die gemeinsam den Weihnachtsmarkt eröffnen wollten, läuteten die Adventszeit diesmal per gemeinsamer Videobotschaft ein, teilt die Stadtverwaltung mit.

Adventszeit ist stiller als sonst

Diese Adventszeit werde stiller und in sich gekehrter, so Pink in seiner Grußbotschaft. Vielleicht sei es eine Chance, über Dinge nachzudenken, die uns in all den Jahren selbstverständlich und wie gegeben erschienen seien. Nun komme es darauf an, Schwächeren gegenüber Rücksicht zu nehmen und Disziplin sowie Rückgrat gegenüber den Rücksichtslosen zu zeigen. Auf Begegnung und Nähe, so der Propst, müsse in diesem Jahr verzichtet werden. Die Adventszeit sei auch eine Wartezeit – in diesem Jahr auf den Impfstoff gegen Corona.

Stadtmarkt ist anders als sonst

„Dieses Jahr sieht der Stadtmarkt ganz anders aus“, wird Pfarrer Eggers zitiert, „und doch ist der Stadtmarkt auch in diesem Jahr wunderschön.“ Die vielen Tannen seien ein Zeichen der Hoffnung. „Wir haben Grund zur Hoffnung“ – und nichts Anderes sei im Grunde die Kernaussage der Adventszeit. Mustafa User: „In Zeiten des Verzichts, wird die Bedeutung des Alltäglichen noch stärker bewusst.“ Die aktuelle Situation verlange eine Umstellung, denn jeder würde gerne jetzt im Kreise von Freunden und Familien feiern. Rund 400 Lichterbögen gebe es in den Fenstern des Rathauses, zudem einen Adventskranz auf dem Schlossplatz, einen Holzschlitten vor dem Lessingtheater sowie drei neue Lichtinstallationen. Für festliche Weihnachtsfotos sind vor dem Bankhaus Seeliger Fotoräume aufgebaut.

Videobotschaft: https://youtu.be/Yl0hYvtYz_U

Fotos auf Flickr: https://flic.kr/s/aHsmSn67K5

red