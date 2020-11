Kreis Wolfenbüttel erstellt ein Hochwasserwarnsystem

Neue Hochwasserschutzmaßnahmen, aber auch ein neues Hochwasserwarnsystem, was im Frühjahr vom Landkreis freigeschaltet wird, sowie der Start eines Pilotprojektes Flächenmanagement: Die Flussgebietspartnerschaft Nördliches Harzvorland, der aus unserem Landkreis unter anderem die Stadt und der Landkreis sowie die Samtgemeinde Oderwald sowie die Gemeinde Schladen-Werla angehören, hatte bei der Pressekonferenz am Mittwoch reichlich Neuigkeiten zu berichten.

Die Beberburg kann nicht in eine Auenlandschaft verwandelt werden, da dem Landwirt keine Ausgleichsfläche zur Verfügung gestellt werden kann. Foto: Karl-Ernst Hueske

Der 2010 offiziell gestartete gemeinsame kommunale Hochwasserschutz in der Flussgebietspartnerschaft Nördliches Harzvorland, der wichtige Aufgaben auf den Wasserverband Peine übertragen habe, sei inzwischen bundesweit ein Erfolgs- und Vorzeigeprojekt geworden, berichtete Andreas Memmert auf der jüngsten Sitzung im Dorfgemeinschaftshaus Schladen. Seit dem letzten großen Hochwasser im Jahr 2017 sei man „äußerst aktiv gewesen“: „Wir sprechen unter den Partnern auf Augenhöhe.“ Die Partnerschaft sei geprägt durch eine erfolgreiche interkommunale, interdisziplinäre und interaktive Zusammenarbeit. Diese Einschätzung teilte auch Kreis-Umweltdezernent Claus-Jürgen Schillmann, der davon sprach, dass man beim Hochwassermanagement eine „neue Qualität“ erreicht habe.

Bei der Sitzung wurde aber auch deutlich, wo noch Problempunkte liegen. So konnte das Problem des Flächenmanagements nicht gelöst werden. Für den Speicherwald Beberburg bei Heiningen bedeutet das zum Beispiel, dass dort vorerst keine Auenlandschaft entstehen kann, da dem betroffenen Landwirt keine Ausgleichsfläche zur Verfügung gestellt werden konnte. Das Projekt musste deshalb eingestellt und die bereits bewilligten Projektmittel können nicht abgerufen werden. Doch das soll sich demnächst ändern, denn die Flussgebietspartnerschaft erhält laut Information des CDU-Landtagsabgeordneten Frank Oesterhelweg für ein Pilotprojekt Flächenmanagement 200.000 Euro.

Auch bei Dorstadt wird es einige Hochwasserschutzmaßnahmen geben. Foto: Karl-Ernst Hueske

Das Land hatte erst im Frühjahr der Flussgebietspartnerschaft aus einem Sondertopf fünf Millionen Euro zugesagt für Hochwasserschutzmaßnahmen in den Jahren 2020 bis 2024. Damit sollen Maßnahmen wie der Bau von Rückhaltebecken, und Schutzdämmen, aber auch Gewässerausbau- und -entwicklungsmaßnahmen sowie Naturschutzmaßnahmen sowie Projekte zur Gefahrenabwehr finanziert werden. Ein Projekt zur Gefahrenabwehr stellte Ute Bockelmann vom Landkreis vor. Es handelt sich um ein Hochwasserwarnsystem, das automatisch auf der Grundlage von Pegelständen der Flüsse die Kommunen und Feuerwehren entlang der Flüsse rechtzeitig auf drohendes Hochwasser hinweisen soll. Das System soll im Frühjahr gestartet werden, berichtete Schillmann.

Aber es sind auch noch weitere konkrete Hochwasserschutzmaßnahmen geplant, die Memmert sowie Marc Lohmann (Samtgemeinde Oderwald) und Ivica Lukanic für die Stadt Wolfenbüttel vorstellten. So ist in Schladen schon mit dem Bau eines Hochwasserschutzdammes begonnen worden. Eine kleinere Maßnahme sei zudem noch am Schützenplatz geplant. Und es würden in die Regenabflusskanäle Rückstauventile eingebaut. In der Samtgemeinde Oderwald sind laut Lohmann Projekte in Bornum am Hahnenbeek, eine Kombination aus Wällen, Dämmen und teilmobilen Dammbalkensystemen als Linienschutz in Dorstadt sowie Schutzmaßnahmen für Baugebiete in Achim und Cramme vorgesehen.

Auch die Stadt Wolfenbüttel hat sich einiges vorgenommen, berichtete Stadtbaurat Ivica Lukanic. Ein Hochwasser wie 2017, bei dem zum Beispiel das Gymnasium Große Schule Schäden in Millionenhöhe erlitten hat, dürfe es in Zukunft nicht mehr geben. Das Hochwasserschutzkonzept der Stadt sieht Maßnahmen am Rosenwall, an der Sevresbrücke, an der Wehranlage Schulwall sowie am Okerbogen vor. Schillmann war sich sicher, dass es der Stadt mit den geplanten Maßnahmen gelingen wird, die Innenstadt künftig vor Hochwasser zu schützen.