Feuerwerk zum Jahreswechsel: Das gilt in Wolfenbüttel

Feuerwerk an Silvester – das gehört für viele Menschen untrennbar zusammen. Bund und Länder diskutierten am vergangenen Mittwoch darüber, ob auch an Silvester Raketen gen Himmel geschossen werden dürfen. Ergebnis: Zum Jahreswechsel wird ein Verzicht auf Feuerwerk empfohlen. Auf belebten Straßen und Plätzen darf jedoch keine Pyrotechnik gezündet werden, heißt es aus der Beschlussvorlage. Wie sieht es in Wolfenbüttel aus? Wir haben nachgefragt.

Das Abschießen und Abbrennen von Feuerwerk sei in Wolfenbüttels Innenstadt generell verboten, sagt Stadtsprecher Thorsten Raedlein gegenüber unserer Zeitung. „Für die Innenstadt Wolfenbüttels mit ihrer überwiegend aus Fachwerkbauten bestehenden Bausubstanz geht eine verstärkte Brandgefahr durch Silvesterfeuerwerk aus. Das gilt auch für die August- und Juliusstadt“, so Raedlein.

Meyer verkauft Silvesterfeuerwerk

Auch im übrigen Stadtgebiet sei Feuerwerk in unmittelbarer Nähe von Fachwerkbauten, Kirchen, Krankenhäusern, Kinder- und Altenheimen nicht zulässig. „Wir warten jetzt die Vorlage des Landes Niedersachsen ab und werden dann sehen, was gilt“, so Raedlein.

Auf weniger strenge Maßnahmen hofft Alfred Meyer, Betreiber eines Waffengeschäfts und gelernter Pyrotechniker für Großfeuerwerke. Jährlich verkauft er in seinem Geschäft geprüfte Raketen und Böller an seine Wolfenbütteler Kunden – auch in diesem Jahr. „Wer von Feuerwerk und Pyrotechnik lebt, findet die aktuellen Diskussionen und Maßnahmen rund um Silvester schwachsinnig“, sagt Meyer deutlich. Seiner Meinung nach solle jeder selbst entscheiden, ob er an Silvester ein Feuerwerk abbrennen lassen möchte oder nicht.

Kein Alkohol statt Feuerwerksverbot

Meyer fände es daher sinnvoller, Alkohol an Silvester zu verbieten: „Es passieren so viele Unfälle durch den Einfluss von Alkohol. Die Menschen werden dann schnell leichtsinnig. Hingegen gehört Feuerwerk an Silvester einfach zur Tradition.“

Traditionell habe Meyer bereits schon das Feuerwerk für den Jahreswechsel bestellt. Auch in diesem Jahr seien Batterien wieder im Trend. „Es gibt mittlerweile viele neue Kombinationen mit neuen Füllungen. Die können bis zu 200 Euro kosten. Man hat dann jedoch nahezu ein komplettes Feuerwerk, welches man aber nur einmal anzünden muss.“

Prüfsiegel auf Silvesterraketen

Verbraucher sollten beim Kauf auf das BAM-Prüfsiegel achten, empfiehlt der Pyrotechniker. Kein Verständnis habe er für den Kauf von sogenannten „Polenböllern“. „Die sind einfach nur noch gefährlich – für einen selbst und die Mitmenschen.“

Jetzt hofft Meyer auf einen ruhigen Jahreswechsel und die Erlaubnis Feuerwerk zünden zu dürfen. „Ich werde auf jeden Fall mein privates Feuerwerk gen Himmel schicken. Darauf freue ich mich schon.“