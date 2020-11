Schrottsammler stiehlt in Wolfenbüttel vier Autofelgen

Die Polizei ermittelt in einem Diebstahl von Autofelgen.

Wolfenbüttel. Ein mutmaßlicher Schrotthändler soll am Okerring in Wolfenbüttel vier Autofelgen gestohlen haben. Der Mann soll Mitte 30 sein.

Vermutlich Schrottsammler, die mit einem weißen Mercedes Sprinter mit rumänischem Kennzeichen und einem großen A auf der Motorhaube unterwegs waren, entwendeten am Okerring vier Autofelgen im Wert von etwa 500 Euro. Diese hätten in einem Garten neben anderen Schrottgegenständen gelegen. Für diese, so die Polizei, habe der Besitzer die Erlaubnis zum Mitnehmen erteilt.

Mutmaßlicher Täter soll Mitte 30 sein und Bart tragen

Die Felgen seien bei der kurzfristigen Abwesenheit des Eigentümers vermutlich „mit eingeladen“ worden. Der mutmaßliche Täter solle Mitte 30 sein und einen Bart haben. In dem Fahrzeug solle zudem noch eine Frau mit einem lilafarbenen Kopftuch und ein Kind gesessen haben.

