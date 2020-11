Das neue Heft „Spurensuche“ der Aktionsgemeinschaft Altstadt von Jürgen Hunger zum Thema „Straßenbahnen in Wolfenbüttel“ enthält nicht nur Fachbeiträge zur Geschichte der Straßenbahn in Wolfenbüttel, die 1954 endete, sondern auch einige lesewerte Anekdoten.

So erfuhr Hunger von einer Vertreterin des Vereins Gärtnermuseum, wie findige Wolfenbütteler Gärtner Transportkosten für ihre mit Gemüse und Obst beladenen Kiepen gespart haben. Mit diesen Kiepen transportierten sie ihre Erzeugnisse von Wolfenbüttel per Straßenbahn nach Braunschweig. Als auch für diese Fracht bezahlt werden sollte, da hielten einige Gärtner auf den Aussichtsplattformen die Kiepen rücklings aus der Bahn heraus und sagten dann dem Schaffner: „Wieso Frachtgeld? Die Kiepen fahren doch gar nicht in der Bahn.“

Schön ist auch die Anekdote vom Baumschnitt am Lechlumer Holz. Im Herbst mussten dort überhängende Äste und Zweige abgeschnitten werden, damit die Straßenbahn die Strecke passieren konnte. Das geschlagene Holz wurde der Wirtin vom Sternhaus abends ofenfertig übergeben. Die Wirtin bedankte sich dafür mit Kartoffelpuffern und vielen Schnäpsen. Die Folge war, so ist es bei Hunger nachzulesen: „Man erzählt sich, dass die wenigsten der Bediensteten ihr Zuhause am selben Tag erreicht haben und die Nacht im Straßengraben irgendwo um das Lechlumer Holz herum verbrachten.“

Und so manche damals junge Dame wird sich vielleicht noch daran erinnern, dass bei der extrem langsam Fahrt der Bahn zum Sternhausberg herauf junge Männer auf die fahrende Bahn aufsprangen und den jungen Damen Sträußchen überreichten.