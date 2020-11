Bergmann-Baczynski leitet die Wolfenbütteler Stadtbücherei

Blumen und Geschenke wurden am Montagmorgen in der Stadtbücherei Wolfenbüttel reichlich verteilt. Zunächst stand die scheidende Leiterin der Stadtbücherei, Sigrid Schaper, im Mittelpunkt. Schaper hatte am Montag nach über 40 Jahren als Leiterin der Stadtbücherei ihren letzten Arbeitstag. „Sie hinterlässt eine gut aufgestellte Stadtbücherei und ein hochmotiviertes Team“, stellte Kulturbüro-Leiterin Alexandra Hupp fest. Sie dankte der Bibliothekarin – natürlich mit Blumen – im Namen von Politik und Verwaltung für ihre Tätigkeit. Schaper hätte die neuen Technologien in der Bücherei vorangetrieben und sei stets für Innovationen offen gewesen. Sie habe den großen Umbruch in der Bücherei, der vor einigen Monaten begonnen hat, mit eingeleitet.

Fortgeführt wird dieser Umbruch von ihrer bisherigen Stellvertreterin, der neuen Leiterin der Stadtbücherei Daniela Bergmann-Baczynski, die ebenfalls Blumen zum Amtsantritt erhielt. Bergmann-Baczynski erhielt von Schaper zudem in einem kleinen Schatzkästchen die wichtigsten Schlüssel der Bücherei überreicht. Mit ihrer Nachfolgerin, mit der sie schon seit mehreren Jahren eng zusammengearbeitet habe, habe sie stets ein gemeinsames Ziel verfolgt, die Bücherei weiter nach vorne zu bringen. Ihrer Nachfolgerin bescheinigte Schaper zudem viel Wissen und großes Engagement. Das ganze Team der Stadtbücherei lud anschließend Sigrid Schaper noch in den Nach-Corona-Zeiten zu einer Feier im Schaperschen Garten ein, wo dann auch die neue Liege stehen wird, die ihr das Team zum Abschied geschenkt hat. Blumen sowie eine Reise auf den Spuren von Wilhelm Busch erhielt Schaper anschließend vom Freundeskreis der Stadtbücherei für die 25-jährige gemeinsame Arbeit geschenkt. Die Geschenke überreichte die Freundeskreis-Vorsitzende Gabriele Drewes, die feststellte: „Gemeinsam haben wir viel für die kleinen und großen Leser in Wolfenbüttel auf den Weg gebracht.“ Drewes erhielt auch Blumen von Hupp und ein Dankesschreiben von Bürgermeister Thomas Pink zum 25-jährigen Bestehen des Freundeskreises. Diese Jubiläum sollte eigentlich im November groß gefeiert werden, musste aber corona-bedingt auf nächstes Jahr geschoben werden. Hupp fügte noch hinzu: „Frau Drewes ist ein Schatz für die Wolfenbütteler Kulturlandschaft.“