Corona-Pause: Im Wolfenbütteler Kunstverein wächst das Gras

Mittlerweile wächst Gras über die Sache. Keine Wolfenbüttelerin und kein Wolfenbütteler hat die aktuelle Ausstellung im Kunstverein bislang zu Gesicht bekommen. Die Türen des Ausstellungsortes in der Reichsstraße 1 sind pandemiebedingt verschlossen. Dafür regt sich innerhalb der Exponate nun Leben. Aus einer Rauminstallation von Matej Bosnić sprießen die ersten Grashalme.

Seit dem 2. November sind die Türen für das Publikum versperrt. Die Ausstellung „Tracing Identities“ wurde trotzdem eine Woche später aufgebaut. Zu dem Zeitpunkt hatten die Ausstellungsmacher und -macherinnen noch gehofft, die Schau ab Anfang Dezember zu öffnen. Doch das Kapitel hat Geschäftsführerin Stine Hollmann inzwischen abgehakt – ohne Bitterkeit, dafür mit viel Verständnis für die derzeitige Situation. „Es ist in Ordnung. Wir sollen jetzt zu Hause bleiben, um das Gesundheitssystem nicht zu überlasten.“

Kunstverein ist finanziell abgesichert

Die Kuratorin ist froh, dass der Verein trotz Corona den Großteil des Jahresprogramms zeigen und auch ein paar Veranstaltungen durchführen konnte. Schließlich betreibe man auch Künstlerförderung – und die seien auf die Honorare aus Wolfenbüttel angewiesen. „Aus finanzieller Sicht, sind wir als Verein gut klargekommen“, resümiert die Geschäftsführerin das Jahr 2020. Andere Kunstvereine litten wegen der Schließungen unter dem Wegfall der Eintrittsgelder. In Wolfenbüttel aber ist der Eintritt frei; ein Vorteil in der aktuellen Situation.

Die Ausstellung von Matej Bosnić "Tracing Identities" im Kunstverein fehlt bislang der Publikumsverkehr. Mittlerweile sprießt Gras aus einem Exponat. Foto: Maria Osburg

Auf der Strecke geblieben sei „nur“ ein Projekt, wenn auch eines, dass der Kunstwissenschaftlerin besonders am Herzen liegt. Im Sommer sollte die Arbeit des Kunstvereins in der Stadt sichtbar werden: Geplant war, dass Schüler der Großen Schule und des Theodor-Heuss-Gymnasiums bei einem zweitägigen Festival öffentliche Plätze in Wolfenbüttel bespielen. Doch irgendwann soll auch dieses Projekt nachgeholt werden.

Acht Ausstellungen 2021 geplant

Hollmanns Blick ist fest nach vorne gerichtet: „Wir würden uns freuen, wenn wir im Januar wieder öffnen können.“ Die aktuelle Schau wird bis Februar verlängert. Auch im kommenden Jahr sind acht Ausstellungen geplant. Um die Finanzierung macht sie sich (noch) keine Gedanken. „Ich will kein Projekt absagen. Wir versuchen mit allem einen Weg zu finden“, sagt die Geschäftsführerin bestimmt.

Die ersten Fördermittelbescheide sind bereits eingetrudelt. „Wir erwarten mit Spannung, was vom Niedersächsischen Ministerium für Wissenschaft und Kultur kommt“, berichtet Hollmann. Erst 2022 erwarten Experten größere Einschnitte in puncto Fördermittel.

Bis sich die Türen in der Reichsstraße wieder für das Publikum öffnen, will Stine Hollmann einen Instagram-Account anlegen, um neue Zielgruppen zu erschließen. Auch die Homepage soll angereichert werden, beispielsweise mit Künstlergesprächen. Und wer ganz analog mal wieder auf zeitgenössische Kunst in der Lessingstadt treffen möchte, kann sich bald in den Schaufenstern des Kunstvereins ein Werk der Künstlerin Johanne Fiebelkorn anschauen. Der Vorhang war Teil einer Ausstellung, die 2001 im Kunstverein realisiert wurde, und erinnert an einen Ort, der uns momentan auch nicht zugänglich ist, an ein Motel.