In Wolfenbüttels Kunstschule finden wieder Kurse statt

Vor fünf Jahren zur Feier des 20-jährigen Bestehens der privaten Kunstschule RundUmKunst kamen noch über 500 Gäste in den Garten der Kunstschule Am Forst 5c in Wolfenbüttel. Nun steht am 6. Dezember eigentlich die Feier zum 25-jährigen Bestehen an, aber diese Feier muss coronabedingt aufs nächste Jahr verschoben werden. Dennoch gibt es für Kunstschul-Leiterin Astrid Schecker einen Hoffnungsschimmer, denn der Landkreis hat ihr erlaubt, ab sofort in ihrem Atelier wieder Kurse veranstalten zu dürfen, – allerdings für maximal acht Teilnehmer. Die Kunstschule gilt als außerschulische Bildungseinrichtung, man habe keine Bedenken, schrieb ihr der Landkreis. Natürlich werde man die Hygieneregeln beachten und auch Masken bei der künstlerischen Arbeit tragen, versicherte Schecker, die sich vor 25 Jahren mit der Kunstschule einen Lebenstraum erfüllt hat.

Dieses Kunstwerk entstand in enger Zusammenarbeit mit dem Fundbüro der Stadt, berichtete Schecker. Foto: Karl-Ernst Hueske

Die Geschichte von RundUmKunst begann im Dezember 1995, als die Diplom-Designerin, die ihr umfangreiches Kunstwissen später noch mit den Studiengängen Kulturmanagement und Lithographie erweiterte, in der Evangelischen Familienbildungsstätte eine Ausstellung mit Arbeiten zum Thema Tanz eröffnete. Dabei gab es auch am 6. Dezember eine offene Diskussionsrunde zur Frage: „Braucht Wolfenbüttel eine Jugendkunstschule?“ Diese Frage wurde nicht nur von allen Diskussionsteilnehmern bejaht, es entwickelten sich anschließend auch – zunächst in enger Zusammenarbeit mit dem Forum Kultur – konkrete Umsetzungspläne. Der erste Standort der privaten Kunstschule in der Langen Herzogstraße wurde allerdings schnell wieder wegen zu hoher Mietforderungen aufgegeben. Die Familie Brachmann von der ehemaligen privaten Frauenklinik Brachmann stellte ihr daraufhin das ehemalige Schwimmbad der Klinik als Atelier zur Verfügung.

Ein Beispiel für gelungene kulturelle Bildung: Dieses Denkmal zur Erinnerung an die jüdischen Mitbürger in Wolfenbüttel wurde von Jugendlichen der Kunstschule RundumKunst konzipiert. Foto: Hueske, Karl-Ernst (Archiv)

Unter Beteiligung von bis zu neun Dozenten starteten die ersten Kunstaktionen, darunter auch eine Filmproduktion zum Thema Wölfe, Ferienpassaktionen auf dem Reiterhof Langelüddecke oder Kunstaktionen beim Raabe-Markt. Und es ging rasant weiter mit Kunstprojekten, die Schecker gemeinsam mit ihren „Schülern“ im Alter von 7 bis 83 Jahren verwirklicht hat. So entstanden 2001 zum Beispiel 48 Plakatentwürfe zur „Kulturnacht“. Das ausgewählte Plakat wird heute immer noch – allerdings leicht modifiziert – verwendet.

Nach dem Ende des Ateliers am Alten Weg 50 im Jahr 2003 ging es zunächst in der Privatwohnung von Schecker weiter, wo zum Beispiel Papp-Instrumente für die Wolfenbütteler Musikshow „Viva la musica“ entstanden. 2004 erfolgte dann schließlich der Umzug zum heutigen Sitz der Kunstschule Am Forst 5c. Dort entstand dann auch in enger Abstimmung von Schecker mit jungen Kunstschülern der Entwurf des Denkmals zur Erinnerung an ehemalige jüdische Mitbürger, das am 30. August 2008 am Harztorplatz eingeweiht wurde.

Jugendgruppe am Denkmal für die jüdischen Mitbürger. Foto: Hueske (Archiv)

Inzwischen hatte sich RundUmKunst auch so in der Kultur- und Kunstszene in Wolfenbüttel etabliert, dass sogar Wartelisten für die Teilnahme an den sechs Kursen je Woche, die ganzjährig auch in den Ferien stattfinden, existieren. Das Angebot von Schecker umfasst Malen und Zeichnen für Groß und Klein bei einer Gruppengröße von maximal acht Personen. Verschiedene Maltechniken werden angeboten. „Jeder soll sich seinen eigenen Malstil erarbeiten können“, so Schecker. Die in der Kunstschule entstandenen Arbeiten von Schecker selbst und ihren Schülern werden immer in der Wilhelm-Busch-Apotheke am Grünen Platz ausgestellt.

Schecker ist aber auch immer wieder für neue Kunstprojekte zu haben. Zuletzt hatte sie coronabedingt allerdings nur per Internet Kontakt zu ihren Schülern, von denen einige inzwischen auch selbst eine künstlerische Laufbahn eingeschlagen haben. Dabei hat sie Schecker beim Erstellen von insgesamt 35 Bewerbungsmappen zur Aufnahme an Kunsthochschulen unterstützt.

Ein Haus voller Kunst: Astrid Schecker in ihrer Kunstschule RundUmKunst Am Forst 5c. Foto: Karl-Ernst Hueske

hre Schülerzahl ist bunt gemischt. Sie reicht von Jugendlichen, die gern zeichnen, über Lehrer, die sich fortbilden wollen, bis zu älteren Menschen, die sich gern mit Kunst aktiv beschäftigen wollen. Ihnen stellt sie ihr großes Lager mit Farben und anderen Materialien, aber auch ihr umfangreiches Archiv mit Kunstbüchern und natürlich ihr Wissen zur Verfügung. Im Laufe der Jahre sind beim gemeinsamen künstlerischen Arbeiten auch viele Freundschaften entstanden. Ihre Schüler und Freunde hätte Schecker jetzt gern zum Jubiläum begrüßt, aber corona-bedingt musste die Feier auf 2021 verschoben werden. Aber zumindest dürfen nun Schüler wieder ihr Atelier aufsuchen.