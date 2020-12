Der Wolfenbütteler Jürgen Kumlehn legt den inzwischen dritten Band seines Buches „Jüdische Familien in Wolfenbüttel“ vor. Diesmal sind es Beiträge zur Geschichte der jüdischen Gemeinden in Wolfenbüttel und Hornburg mit Originaltexten von Hans Schulze.

Der Band enthält Texte von Hans Schulze

„Da die aktuelle jüdische Erinnerungskultur in den vergangenen Jahrzehnten hauptsächlich auf die Verfolgung der Juden im 20. Jahrhundert reduziert war, soll dieses Buch dazu beitragen, das Desiderat aufzuheben“, sagt Kumlehn. Hans Schulze (1892 bis 1975) war ein Wolfenbütteler Genealoge, der in den 1950er-Jahren bereits 1930 begonnene Forschungen zur Geschichte der jüdischen Gemeinden in Wolfenbüttel und Hornburg für den Zeitraum vom 17. bis zum 19. Jahrhundert fortsetzte.

Seine Arbeit über Wolfenbüttel erschien 1967/68 nur in den Braunschweigischen Jahrbüchern. „Ein abschließendes Manuskript Hans Schulzes, das 1965 der Stadt Wolfenbüttel vorlag, wurde wegen angeblich fehlender finanzieller Mittel vom damaligen Stadtdirektor Wolfgang Wessel nicht weiter verfolgt. Über 50 Jahre danach erscheint es mehr denn dringlich, die Publikation endlich in Angriff zu nehmen“, schreibt Kristlieb Adloff in seinem Vorwort.

Die Schutzjuden, die Samsonschule, die Synagoge und der jüdische Friedhof

Im ersten Teil des Buches geht es um die wirtschaftliche und bürgerliche Stellung der Schutzjuden. Der Judenschutz regelte den Status jüdischer Minderheiten. Das Rechtsprinzip regelte die Rahmenbedingungen jüdischer Existenz im deutschen Reichsgebiet. Der zweite Teil des Buches widmet sich unter anderem den Nachrichten über die Samsonschule, die Synagoge, den jüdischen Friedhof. Außerdem geht es um das Studium des Talmuds an der Krummen Straße in Wolfenbüttel, um Samuel Meyer Ehrenberg (1773 bis 1853) und um jüdisches Leben im alten Hornburg. Ergänzt werden Schulzes Texte durch Hinweise auf die Judenfeindlichkeit Martin Luthers.

Der Missbrauch der Eulenspiegelfigur durch die Nazis.

Herausgeber des Buches ist Jürgen Kumlehn. Der erste Band der Reihe trägt den Titel „Spuren und Schicksale“, im zweiten Band geht es um den Schriftsteller Werner Ilberg. Kumlehn selbst sagt, dass er seine Forschungsarbeiten zum jüdischen Leben in Wolfenbüttel nun abgeschlossen habe. Im nächsten Jahr wolle er sich dem Missbrauch der Eulenspiegelfigur durch die Nazis widmen. Ein Manuskript habe er schon in der Schublade. Wissenschaftlich begleitet werde er von Professor Bernd Ulrich Hucker.

Im darauf folgenden Jahr wolle er sich der Aufarbeitung der Geschichte der Verfolgung von Kommunisten und Sozialdemokraten in Wolfenbüttel widmen.