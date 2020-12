Wolfenbütteler Konzert-Veranstalter verzweifelt an Förderantrag

Martin-Winrich Becker ist sauer. Der künstlerische Leiter des Konzert-Guts auf dem Rittergut in Lucklum bemängelt, dass kleine Veranstalter keine Chance auf Förderung beim milliardenschweren Förderprogramm „Neustart Kultur“ der Bundesregierung hätten. In einem offenen Brief an Kulturstaatsministerin Monika Grütters (CDU) macht er seinem Ärger Luft.

„Es kann nicht sein, dass kleine Veranstalter, Kulturschaffende, Künstler nicht die Möglichkeit haben, einen Antrag zu stellen. Es wird einem schon bei der Antragsstellung verweigert“, sagt Becker im Gespräch mit unserer Zeitung. Was meint er damit? Das milliardenschwere Rettungsprogramm “Neustart Kultur“ ist ein Förderprogramm der Bundesregierung, welches den Kultur- und Medienbereich wieder auf die Beine helfen soll.

10 Millionen Euro für Künstler

Im Fokus stehen dabei vor allem Kultureinrichtungen, die überwiegend privat finanziert werden. Sie sollen in die Lage versetzt werden, ihre Häuser erneut zu öffnen und Programme wieder aufzunehmen, um Künstlerinnen, Künstlern und Kreativen eine Erwerbs- und Zukunftsperspektive zu bieten, heißt es auf der Homepage der Bundesregierung.

Unter anderem stellt Kulturstaatsministerin Grütters rund 10 Millionen Euro zusätzlich für die Förderung von Künstlerinnen und Künstler durch die Initiative Musik bereit. Dieser Bereich betrifft auch Martin-Winrich Becker, welcher vornehmlich klassische Konzerte im Rittersaal des Ritterguts in Lucklum und – in Zeiten von Corona – in der St. Johanniskirche in Wolfenbüttel veranstaltet. „Doch bereits bei der Anmeldung komme ich nicht weiter, weil ich die Mindestanforderungen nicht erfülle“, beklagt der künstlerische Leiter. Auch bei einem Anruf in Berlin habe man ihm nicht weiterhelfen können, sagt er.

Neustart Kultur „ist eine Farce“

Sein Kritikpunkt: Um überhaupt einen Förderantrag stellen zu können, müsse er laut Förderrichtlinien der Initiative Musik vor dem 15. März mindestens 24 Konzerte oder 12 Live-Musik-Veranstaltungen in einem Jahr veranstaltet haben. „Ich biete gerade mal sieben Konzerte in diesem Zeitraum an“, stellt Becker klar. Auch die Mindestanforderung von 900 Zuschauern könne er weder im alten Rittersaal auf dem Rittergut noch in St.-Johanniskirche erfüllen.

„Wer hat sich denn so etwas bei Ihnen ausgedacht. Ein Fachmann war da nicht am Werk. Zumal die Modalitäten kleine Veranstalter gar nicht alle erfüllen können. Hier werden mal wieder nur die Großen bedient. Es ist eine Farce!“, schreibt Becker im offenen Brief an Ministerin Grütters, welcher aber bisher unbeantwortet blieb.

Kulturförderung des Landes Niedersachsen

Auch das Land Niedersachsen stellt Hilfen für Kulturschaffende und kulturelle Einrichtungen bereit. Das Corona-Sonderprogramm „Niedersachsen dreht auf“ sei besonders für Kultureinrichtungen geschaffen, die Soloselbstständige für künstlerische Veranstaltungen engagieren gedacht, heißt es auf der Homepage des Niedersächsischen Kultusministeriums. Hier können Förderanträge noch bis Ende Februar 2021 gestellt werden. Gefördert werden geplante Veranstaltungen bis Ende kommenden Jahres. Auch hier habe Becker noch keine Antwort erhalten.

Derweil hofft der künstlerische Leiter auf ein baldiges Ende des Lockdowns. „Wir haben doch gezeigt, dass es funktioniert. Es hat sich niemand angesteckt. Wir haben uns Gedanken gemacht und alles coronagerecht umgesetzt. Und jetzt sind wir diejenigen, die schließen müssen? Wenn wir im April nicht weiter sind als heute, wird es keine Kultur mehr geben“, sagt Becker drastisch.

Den Saisonstart 2021 habe Becker dennoch auf eben jenen April geplant. Ab Mai sollen dann auch die ausgefallenen Konzerte vom diesjährigen Dezember nachgeholt werden. „Die Leute fragen schon, wann es wieder losgeht. Wenn es nach mir geht, so schnell wie möglich“, sagt der Konzert-Veranstalter abschließend.

