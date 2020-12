Fünf Mitarbeiter des Wolfenbütteler Klinikums positiv getestet

Seit mehreren Wochen testet das Wolfenbütteler Klinikum nicht nur alle Patienten auf das Coronavirus, sondern auch die Mitarbeiter. Im Rahmen dieser regelmäßigen, wöchentlich stattfindenden Antigenschnelltests wurden nun nach Angaben des Hauses fünf Mitarbeiter des Transportdienstes positiv auf das Virus getestet. Sie seien umgehend in häusliche Quarantäne geschickt worden.

Mit Beginn der Pandemie habe das Klinikums-Team ein umfassendes Hygienekonzept entwickelt, das in den vergangenen Monaten immer wieder an die epidemiologischen und gesetzlichen vorgegebenen Rahmenbedingungen angepasst worden sei. Nach Bekanntwerden der positiven Tests seien auch alle anderen anwesenden Mitarbeiter des Transportdienstes und der Hauswirtschaft umgehend getestet worden – jeder Einzelne negativ“, wird Axel Burghardt, Geschäftsführer des Städtischen Klinikums, in der Mitteilung zitiert.

Weitere Maßnahmen der Teststrategie werden eingeleitet

Nun würden weitere Maßnahmen der individuell erarbeiteten Teststrategie eingeleitet. Unter anderem würden Kontaktlisten der getesteten Mitarbeiter aufgestellt. Die Kontaktpersonen würden dann per Antigenschnelltest und anschließendem PCR-Test getestet. Da der Transportdienst auf allen Stationen unterwegs sei, würden auch alle Patienten innerhalb der nächsten 24 Stunden erneut auf das Virus getestet, hieß es am Dienstagnachmittag.

Zudem trete ab sofort ein einwöchiges Besuchsverbot in Kraft. Ausgenommen sind laut Mitteilung wie bereits im Frühjahr der täglich erlaubte Besuch einer Einzelperson bei Palliativpatienten, Lebenspartner von schwangeren Patientinnen im Kreißsaal und nach der Entbindung sowie der im Einzelfall ärztlich erlaubte Besuch bei Schwerstkranken und Patienten der Intensivstation. „Alle Besucher, die dann noch zu uns kommen, werden ab Mittwoch beim Einlass per Antigenschnelltest auf das Coronavirus getestet. So schaffen wir auch in diesem sensiblen Bereich die größtmögliche Sicherheit“, wird Burghardt zitiert.

System der Mitarbeiter-Testungen greift laut Klinikum

Die positiven Tests zeigten die Wirksamkeit der Teststrategie – das System der Mitarbeitertestungen funktioniere genau so wie es solle. Zudem werde das Bewusstsein für die Einhaltung der geltenden Schutzmaßnahmen wieder geschärft – am Arbeitsplatz wie im Privaten.

red