An Wolfenbüttels Bahnhof entsteht ein Fahrradparkhaus

Ab nächsten Sommer können Radfahrer ihre Räder am Wolfenbütteler Bahnhof in Boxen sicher einschließen, wenn sie mit der Bahn oder dem Bus nach Braunschweig fahren. Das vom Rat bereits vor einigen Monaten beschlossene „Fahrradparkhaus“ am Bahnhof kann nun gebaut werden, nachdem unter Einbeziehung des Gestaltungsbeirates der Stadt vier verschiedene Standorte rund um den Wolfenbütteler Kulturbahnhof noch einmal untersucht worden sind.

Das Ergebnis dieser Untersuchung wurde jetzt im Bauausschuss mitgeteilt: Es bleibt demnach bei dem Standort am Ende von Gleis 1 Richtung Braunschweig. Der Gestaltungsbeirat hielt dabei den Begriff Fahrradparkhaus für irreführend, da es sich wohl nur um eine Fahrradabstellanlage mit zweckdienlicher Verkleidung handele. Vorgesehen ist dort eine überdachte Abstellanlage mit abschließbaren Boxen für etwa 69 normale Räder sowie für drei Fahrräder mit Übergrößen. Jeder dieser Stellplätze wird künftig über „Dein-Radschloss.de“ buchbar sein. Direkt neben dem Bahnhofsgebäude am Gleis 1 soll das Fahrradparkhaus gebaut werden. Foto: Karl-Ernst Hueske Die Grünen hatten ebenso wie der Allgemeine Deutsche Fahrradclub (ADFC) den nun festgelegten Standort abgelehnt, da er schlecht zugänglich sei, so Grünen-Ratsherr Stefan Brix, und sich in einer „dunklen Ecke befinde“, so Ausschuss-Mitglied Thilo Neumann vom ADFC. Neumann forderte eine „attraktive Abstellanlage an einem attraktiven Standort“, Brix schlug ein höherwertigeres Fahrradparkhaus als das geplante vor. Mit diesen Vorschlägen, aber auch mit ihren alternativen Standortvorschlägen vor dem Bahnhof konnten sie sich aber weder beim Gestaltungsbeirat und in dessen Folge bei den übrigen Mitgliedern des Bauausschusses nicht durchsetzen, so dass nun der bereits vom Rat beschlossene Bau erfolgen kann. Gegen den Standort auf einer der Grünflächen vor dem Bahnhof sprach unter anderem, dass die Erreichbarkeit des Okerufers für Unterhaltungs- und Sicherungsmaßnahmen durch den etwa 20 Meter langen Bau erheblich eingeschränkt würde. Und gegen den Standort auf dem bisherigen Taxi-Parkplatz sprach, dass das Erscheinungsbild des Bahnhofes beeinträchtigt würde. Der Schutzstreifen für Radfahrer im Kalten Tal. Foto: Karl-Ernst Hueske Ebenfalls keinen Erfolg hatten die Grünen mit ihrem Antrag, die Fußgängerzone für Radfahrer an einer Stelle zu öffnen und zwar zur Querung der Fußgängerzone vom Stadtmarkt zur Stobenstraße. Die Mitglieder des Bauausschusses befürchteten Kollisionen mit Fußgängern. Außerdem sei es den Radfahrern zuzumuten, für dieses etwa 50 Meter lange Stück abzusteigen, so Axel Kohnert von der SPD. Alternativ kann man als Radfahrer aber auch mit seinem Rad durch die Fußgängerzone rollern. Umstritten waren im Ausschuss zudem die sogenannten Fahrrad-Schutzstreifen, wie sie zum Beispiel auf den Straßen Im Kalten Tal, Salzdahlumer Straße oder Dr.-Heinrich-Jasper-Straße befinden. Auf diesen Straßen würden – auch bedingt durch die Schutzstreifen – Radfahrer von Autos viel zu eng überholt, lehnte Neumann diese Schutzstreifen ab. Die Verwaltung, die auf Antrag der SPD den Nutzwert dieser Streifen untersuchen sollte, kam zu dem Schluss: „Nach Einschätzung der Polizei und der Verkehrsbehörde sollten die Schutzstreifen bestehen bleiben.“ Diesem Votum schloss sich der Ausschuss mit Mehrheit an.