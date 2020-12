Stadt Wolfenbüttel ehrt die Sportler des Jahres – postalisch

Die Stadt Wolfenbüttel ehrt jährlich Sportlerinnen und Sportler, die im Vorjahr Gold-, Silber- oder Bronze-Platzierungen auf Welt-, Europa-, oder Bundesebene beziehungsweise den Meistertitel auf Landesebene errungen haben und Mitglied in einem Wolfenbütteler Sportverein sind. Üblicherweise wird die Ehrung bei einer feierlichen Veranstaltung begangen. Doch aufgrund der Pandemie, so die Stadt, sei die für 10. März 2020 geplante Sportlerehrung abgesagt worden. Da die Veranstaltung mit einer Größenordnung von mehr als 500 geladenen Gästen auch in nächster Zeit nicht nachgeholt werden könne, würden nun alle zu Ehrenden persönlich angeschrieben und die Urkunden per Post zugestellt.

Die Nominierten haben die Stadt Wolfenbüttel vertreten

Alle Nominierten hätten die Stadt über die Landesgrenzen hinweg sehr gut vertreten und verdienten somit besondere Anerkennung für ihre sportlichen Leistungen. Eine Liste mit Details hat die Stadt nach eigenen Angaben auf ihrer Internetseite zusammengestellt.

Hendrik Becker wird Sportler des Jahres. Foto: Ingo Kutsche / Archiv

Als Höhepunkt der jährlichen Veranstaltung würden die Sondertitel Einzelsportler/Einzelsportlerin des Jahres und Mannschaft des Jahres vergeben, und es würden Personen gewürdigt, die besonderes ehrenamtliches Engagement gezeigt hätten. „Sportler des Jahres“ wurde demnach Hendrik Becker vom WSV von 1921 für seine Leistungen im Triathlon. 2019 wurde er über die Olympische Distanz Europa- und Deutscher Meister in der Altersklasse 35 und ebenso Deutscher Meister in der Sprintdistanz der Altersklasse 35. Im 24-Stunden-Lauf belegten Tanja Elezovic, Ilka Friedrich und Brigitte Rodenbeck vom Laufclub Blueliner als Team Platz eins bei der Deutschen Meisterschaft und wurden hierfür als „Mannschaft des Jahres“ benannt.

Platzwart des BV Germania wird für Ehrenamt geehrt

Für sein „besonderes ehrenamtliches Engagements“ sei Wilfried Grüne vom BV Germania auserwählt worden.

Für sein ehrenamtliches Engagement wird Wilfried Grüne geehrt. Wolfenbüttel Foto: Archiv

Im Rahmen seiner 60-jährigen Vereinsmitgliedschaft kümmere er sich seit 33 Jahren als Platzwart um die Sportanlage und habe als Initiator 1987 die seitdem jährlich ausgetragene inoffizielle Fußball-Hallen-Stadtmeisterschaft mitbegründet.

red