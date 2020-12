Die Sportler der Herzen soll es auch 2021 in Wolfenbüttel geben

Auch wenn die Corona-Pandemie noch längst nicht vorbei ist, die Sportler der Herzen, die unsere Zeitung jedes Jahr zur Wahl stellt, werden sich nicht unterkriegen lassen. Das ehrenamtliche Engagement dieser jungen Menschen wiegt gerade in Coronazeiten mehr denn je. Daher soll auch im nächsten Jahr eine Wahl der Sportler der Herzen stattfinden – mit oder ohne Ehrung in der Lindenhalle.

Zur Erinnerung: Das sind die Sportler der Herzen im Jahr 2020

Nun erinnern wir uns aber erst einmal – das sind die Sportler der Herzen 2020: Hannah Kahmann, Tobias vom Endt, die U20-Volleyballerinnen und Elias Heitmann. Unsere Leser haben sie Ende Februar gewählt. Eine Ehrung aber konnte damals persönlich nicht mehr stattfinden, denn die Corona-Pandemie machte plötzlich einen Strich durch die Rechnung.

Die Ehrung der Sportler der Stadt Wolfenbüttel, die am 10. März dieses Jahres in der Lindenhalle hätte stattfinden sollen, fiel aus. Diese Veranstaltung war stets kombiniert mit der Ehrung der Sportler der Herzen unserer Zeitung. Nun haben wir inzwischen Dezember – und die Pandemie tobt noch immer. Lockerungen werden nun auch in Niedersachsen zurückgenommen. Daher steht es in den Sternen, ob denn im nächsten März wieder eine Ehrung der Sportler der Stadt und der Herzen stattfinden kann. Laut Pressesprecher Thorsten Raedlein wolle die Stadt im Januar über die Veranstaltung in der Lindenhalle entscheiden.

Das ehrenamtliche Engagement, die soziale Kompetenz der jungen Menschen zählt

Bei den Sportlern der Herzen aber geht es nicht nur im die sportliche Leistung, sondern auch um das ehrenamtliche Engagement der jungen Menschen, um ihre soziale Kompetenz. Bei der jüngsten Wahl haben sich 14.685 Wähler beteiligt. Sie konnten Kandidaten in den vier Kategorien „Mädchen“, „Jungen“, „Mannschaft“ und „Sonderkategorie“ wählen. Eine Mehrfachauswahl war nicht möglich.

Die Mädchen hatten die meisten Wähler mobilisieren können. Allein in dieser Kategorie stimmten 5221 Wähler ab. Die Turnerin Hannah Kahmann vom MTV Wolfenbüttel bekam 2393 Stimmen und siegte in der Kategorie „Mädchen“. Der Sprinter und Weitspringer Tobias vom Endt vom MTV Jahn Schladen erhielt in der Kategorie „Jungen“ 1600 Stimmen, Platz 1.

Die Urkunden werden auf postalischem Weg an die Gewinner geschickt

In der Kategorie „Mannschaft“ beteiligten sich insgesamt 3256 Wähler. Die U20-Volleyballerinnen machten das Rennen mit 2062 Stimmen. Der junge Schiedsrichter Elias Heitmann vom MTV/BG Wolfenbüttel setzte sich in der Sonderkategorie mit 1837 Stimmen durch. Allen Gewinnern werden die Urkunden auf postalischem Weg zugeschickt.