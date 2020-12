Stadt Wolfenbüttel stellt 63 neue Parkscheinautomaten auf

Die Parkscheinautomaten in der Stadt Wolfenbüttel, so wie hier in der Harzstraße, werden im Januar ausgetauscht. Ein kleiner Zettel macht zudem auf die neue Parkzeiten aufmerksam.

Die Parkraumbewirtschaftung in der Stadt Wolfenbüttel wird ausgeweitet. Das bedeutet, dass von Autofahrern künftig in mehr Straßen als bisher ein Parkticket gezogen werden muss, wenn sie ihr Auto zum Parken abstellen wollen. Allerdings wird auch der Geltungsbereich der Anwohnerparkausweise auf die neu hinzugekommenen Straßen ausgeweitet, so dass die Anwohner in diesen Straßen dort weiterhin „kostenlos“ parken können, wenn sie im Besitz eines kostenpflichtigen Anwohnerparkausweises für 30,70 Euro je Jahr sind. Insgesamt werden die Parkgebühren in Wolfenbüttel aber nicht erhöht, so Ordnungsamtsleiter Jörn Illemann.

In der Stadt werden außerdem im Januar 63 neue Parkscheinautomaten aufgestellt, die künftig auch das Ziehen eines Parkscheines ohne Bargeld, also mit Bankkarten, ermöglichen soll. Allerdings ist mit dieser Umstellung nicht gleichzeitig auch die Einführung des Handyparkens verbunden. Für die Möglichkeit, per Handy Parktickets zu erwerben, wird im Ordnungsamt der Stadt noch ein Konzept erarbeitet, berichtete Manuela Buschner. Aber auch diese Möglichkeit soll im Frühjahr für Autofahrer geschaffen werden, ergänzte ihr Kollege Jörn Illemann, der außerdem auf die neue Regelung hinwies: „In Wolfenbüttel kann man nach Beschluss des Verwaltungsrates ab sofort von Montag bis Freitag ab 16 Uhr und Samstag ab 14 Uhr kostenlos parken. Diese Regelung gilt bis zum Ende des Jahres.“ Trotz Parkverbot immer noch ein beliebter Parkplatz: der Harztorplatz in Wolfenbüttel, den die Stadt aber verstärkt kontrollieren will. Foto: Karl-Ernst Hueske Der Rat der Stadt hatte bereits im März 2019 mit der Zustimmung zum Parkraumbewirtschaftungskonzept beschlossen, dass die bewirtschafteten Parkbereiche in der Stadt neu eingeteilt und zudem ausgeweitet werden sollen. Die Ausweitung und Änderung der Parkraumbewirtschaftung erfolgt hauptsächlich im nordwestlichen Innenstadtbereich mit den Straßen Anna-Vorwerk-Straße, nördliche Lessingstraße, nördliche Leibnizstraße, Lauenstraße, Sophienstraße und östliche Schützenstraße. Diese Straßen, in denen bisher kostenlos geparkt werden konnte, gehören künftig zu Parkgebührenzone I. Und auch der neue Parkplatz am Bürgermuseum, der derzeit noch mit Parkscheibe beparkt werden darf, wird künftig bewirtschaftet. Dazu wird dort ein neuer Parkscheinautomat aufgestellt. Der gesamte Robert-Everlien-Platz, der Bahnhofsvorplatz, der Friedrich-Ludwig-Jahn-Platz und der Landeshuter Platz gehören künftig zur Parkgebührenzone II, in der die Nutzer des Parkplatzes ein Tagesticket für zwei Euro oder für bis zu zwei Stunden ein Euro ziehen können, wenn die neuen Parkscheinautomaten aufgestellt worden sind. Im Vergleich kostet ein ganzer Tag in der Parkgebührenzone I 9 Euro. Kritik an den Parkgebühren in der Stadt äußerte Stefan Brix von den Grünen: „Die Parkgebühren sind viel zu günstig im Vergleich zu einem Einzelticket für den Stadtbus, das 2,90 Euro für 90 Minuten kostet.“ Die Parkraumbewirtschaftung des Juliusmarktes wird von der Stadt aufgehoben. Das gilt auch für die Bewirtschaftung des Parkplatzes Hinter der Bahn, nördlich des Fachmarktzentrums Forum. Dort kann man künftig kostenlos parken, aber muss die Parkscheibe nutzen.