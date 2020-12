Wolfenbüttel: Rettungswagen und Auto stoßen zusammen

Die Ortsfeuerwehren Wolfenbüttel und Adersheim sind zurzeit auf der Kreisstraße 90 im Bereich der Autobahnauf- und Abfahrt im Einsatz.

Laut Feuerwehrangaben kam es in diesem Bereich zu einem Unfall zwischen einem Auto und einem Rettungswagen. Nach ersten Informationen unserer Zeitung wurde der Rettungswagen zu einem Notfall am Waldrand gerufen. Beim Erkunden der Lage sei der Wagen vom rechten Straßenrand nach links rübergezogen. In diesem Moment kam ein Auto angefahren und sei in den Rettungswagen geprallt.

Verletzt habe sich bei diesem Unfall niemand. Der Rettungswagen sei aber nicht mehr fahrbereit gewesen und musste abgeschleppt werden.

Der betroffene Bereich war etwa einer halbe Stunde gesperrt.

Der Artikel wurde aktualisiert.

red