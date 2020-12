Einbrecher stehlen in Wolfenbüttel Geld und nehmen Auto mit

Wolfenbüttel. Vermutlich steht auch noch ein Einbruchsversuch in einem Mehrfamilienhaus in Zusammenhang mit der Tat.

Bislang nicht ermittele Täter sind laut Polizei im Zeitraum zwischen vergangenem Montag, 14. Dezember, 22.30 Uhr, und Dienstag, 15. Dezember, 6.20 Uhr, nach Aufhebeln eines Fensters in die Räumlichkeiten eines Imbisses an der Wallstraße in Wolfenbüttel eingedrungen. Die Räume seien offensichtlich nach Wertvollem durchsucht worden. Nach ersten Erkenntnissen seien Bargeld, diverse schriftliche Unterlagen, ein Laptop sowie ein Fahrzeugschlüssel entwendet worden.

Gesamtschaden ist noch unklar

Offenbar sei dieser Schlüssel verwendet worden, um einen zum Geschäft gehörenden Citroën C2 zu stehlen. Zum Gesamtschaden könnten derzeit noch keine Angaben gemacht werden, die polizeilichen Ermittlungen liefen. Im direkten Zusammenhang dürfte auch der Versuch eines Einbruchs in eine Wohnung in einem Mehrfamilienhaus an der Wallstraße stehen, so die Polizei. Die Täter seien aber nicht in die Wohnung gelangt.

Hinweise:(05331) 9330.

red