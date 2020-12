Wolfenbüttels Tourist-Information nur eingeschränkt erreichbar

Wolfenbüttel. Wer noch einen Wolfenbüttel-Gutschein verschenken möchte, kann dies tun: Er kann für den Versand in der Tourist-Info bestellt werden.

Die Tourist-Info ist bis Dienstag, 22. Dezember, und dann wieder ab Mittwoch, 6. Januar, eingeschränkt telefonisch und per E-Mail zu folgenden Zeiten erreichbar: Mittwoch bis Freitag, 16. bis 18. Dezember, 8 bis 16 Uhr, Montag und Dienstag, 21. und 22. Dezember, 8 bis 12.30 Uhr, ab Mittwoch, 6. Januar, bis auf Weiteres 9 bis 15 Uhr, In der Zeit vom 23. Dezember bis 5. Januar sowie an Samstagen bleibt die Tourist-Info gänzlich geschlossen, teilt die Stadt weiter mit.

Gutschein kann für den Versand bestellt werden

In der Zeit bis Dienstag, 22. Dezember, und ab 6. Januar könne der Wolfenbüttel-Gutschein in der Tourist-Information für den Versand bestellt werden. Eine persönliche Abholung sei nicht möglich.

Weiterhin könnten die Gutscheine über den Online Shop bestellt werden: www.lessingstadt-wolfenbuettel.de/Tourist-Information, (05331) 86280, E-Mail: touristinfo@wolfenbüttel.de

Auch Fotoräume werden geschlossen

Aufgrund der aktuellen Einschränkungen müssen nach Angaben der Stadtverwaltung ab sofort auch die Fotoräume vor dem Bankhaus Seeliger geschlossen bleiben. Die weihnachtliche Dekoration bleibe allerdings bis in den Januar hinein aufgebaut. Somit müsse in diesem Jahr auch die Weihnachtsbaum-Verschenk-Aktion entfallen.

Der geplante Fotowalk, der an diesem Donnerstag stattfinden sollte, sei ebenfalls wegen des Lockdowns abgesagt worden.

red