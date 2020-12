Salzdahlumer Arzt schreibt Entscheidungsbuch für Jugendliche

Weil seine Tochter mehr Lesen sollte, wurde ein Arzt kurzerhand selbst zum Autor. Das ist nun gut zehn Jahre her und jetzt ist es endlich da: „Zwergberg“ heißt die Geschichte von Mathias Krisp, der in Salzdahlum als Internist arbeitet. In dem Jugendbuch macht sich Protagonist Nick auf die Suche nach seinem Bruder, mit dem er gerade noch im Keller der Patchworkfamilie Pulmer gespielt hat.

Der Leser entscheidet selbst, wie die Geschichte ausgeht

Der Clou: Zwergberg ist ein Entscheidungsbuch. Der Leser wird immer wieder vor die Wahl gestellt: Bleibe ich im Labor und suche nach Hinweisen oder verlasse ich den Raum und suche nach meinem Bruder? Gehe ich nach rechts in den Wald oder nach links in die verlassene Hütte? Von einem Erzähler wird dabei beschrieben, was Nick sieht, riecht und fühlt. Trifft der Lesende die falsche Entscheidung, kann es schnell vorbei sein – zu Staub zerfallen oder für 35 Jahre in ein Gefängnis der Zwerge eingekerkert.

Die Fantasywelt Exorbitanien, die sich der Wolfenbütteler Mathias Krisp für sein Entscheidungsbuch "Zwergberg" überlegt hat. Foto: Mathias Krisp

Krisp, der nicht nur für den Text, sondern auch die Illustrationen des Buches verantwortlich ist, wendete viel Zeit für Recherche auf. Denn auch wenn viel Phantastisches in seinem Buch vorkommt – das Allermeiste hat eine Wurzel in realen Zusammenhängen, die sich wissenschaftlich belegen ließen. „Was ich im Buch nicht ausreichend erklären kann, wird auf meinem Blog zu Ende geführt“, so der 48-jährige Arzt. „Aber Unterhaltung ist natürlich das wichtigste.“

Seit 2016 praktiziert Krisp in Salzdahlum

Seine Familie, seine Frau Janina und seine drei Kinder, unterstützen ihn. Besonders die Kritik seiner Frau habe ihm wirkungsvolle Impulse gegeben. Seine Tochter und seine beiden Zwillingssöhne gehören zu seinen ersten Lesern.

In gewisser Hinsicht hat Krisp mehr als ein Buch geschrieben: das Material für fünf weitere Werke hat er bereits zusammen. Das muss er jetzt nur noch in Buchform bringen. „Dafür benötige ich bestimmt weniger als zehn Jahre“, sagt der 48-Jährige und schmunzelt.

Seit 2016 ist Krisp wieder in Wolfenbüttel. Nach der Promotion in Berlin und Arbeit an der Charité kehrte er zurück, um sich mit einer Praxis selbstständig zu machen. Jetzt praktiziert er zusammen mit zwei Kolleginnen in Salzdahlum. „Besonders haben mich meine Jahre als Notarzt in Goslar geprägt“, blickt er auf seinen beruflichen Werdegang zurück. Und sein Beruf prägt auch sein Schreiben. Alles müsse gewissenhaft recherchiert sein, so dass auch die magischen Elemente in seinen Büchern auf wissenschaftliche Erkenntnisse zurückzuführen sind.

Das Buch „Zwergberg“ von Mathias Krisp ist geeignet für Jugendliche ab 14 Jahren, bei Amazon erhältlich und kostet 12,99 Euro. Auch bei Bücher Behr und in der Buchhandlung Steuber in Wolfenbüttel ist das Buch erhältlich. Behr hat einen Lieferdienst, bei Steuber können die Bücher aus einem gesonderten Regal abgeholt werden. Weitere Informationen zum Autor, der auch unter dem Pseudonym Martin M. Uhland firmiert, gibt es auf der Internetseite www.zwergberg.de.

