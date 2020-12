Gutscheine können Wolfenbütteler Unternehmen und Tafel helfen

Suer Tekin, der Geschäftsführer des Le Bosphore, hat sich etwas überlegt. Seine Idee verbindet Hilfe für Bedürftige mit Corona-Hilfen für Unternehmen. Kunden können bei ihm Gutscheine kaufen und in einen kleinen Kasten werfen. In regelmäßigen Abständen holen Mitarbeiter der Tafel die Gutscheine ab und verteilen sie dann wiederum an ihre Kunden. Die können dafür bei Tekin im Wert des Gutscheins Essen bestellen – türkische Spezialitäten oder Burger etwa.

Unbürokratische Hilfe für Unternehmen und Menschen

Die Kunden der Tafel erhalten so die Möglichkeit, sich hin und wieder Essen aus einem Restaurant zu holen. Und das Schnellrestaurant am Stadtmarkt macht Umsätze, was in diesen Zeiten eine schwer ersehnte Entlastung ist. „Ich wünsche mir, dass sich weitere Geschäfte der Gutscheinaktion anschließen“, sagt Tekin. Denn nicht nur das Le Bosphore soll profitieren.

„So kommt Unterstützung unbürokratisch und direkt bei den Unternehmen an“, so Tekin. Bei anderen Corona-Hilfen müsse man Anträge stellen und es gäbe Wartezeiten. Mit der Gutscheinaktion ist aber nicht nur den Unternehmen geholfen. Mit den Kupons im Wert von je fünf Euro ermöglichen die Käufer den Kunden der Tafel einen Restaurantbesuch, ein bisschen Luxus.

Zwölf Gutscheine konnten bereits an Kunden der Tafel gehen

Das sehen Aline Gauder und Juliane Liersch von der Tafel ebenso. Sie kommen gerade durch die Tür als Tekin die Aktion gegenüber unserer Zeitung erklärt. „Es ist eine Win-Win-Situation für alle Beteiligten“, sagt Gauder, die zurzeit die Tafel kommissarisch leitet. Die beiden wollten gerade die Gutscheine der vergangenen Woche abholen – 50 Stück sind bisher bei ihnen eingegangen, 12 konnten sie bereits weitergeben.

Doch sie kommen auch, um Tekin ein kleines Dankeschön vorbeizubringen. Denn: „Die Idee ist ganz von ihm. Wir waren nur noch für die Ausführung zuständig“, sagt Gauder. Und Liersch erklärt einen weiteren Vorteil: „Mit den Gutscheinen können wir den Kunden ein individuelles Angebot machen. Bei uns bekommt jeder das gleiche Paket. Im Le Bosphore können sie vorbeikommen und sich bestellen, was sie sich eben wünschen“, so die 70-Jährige, die sich bereits seit 52 Jahren bei der Tafel engagiert.

Mehr Unternehmen sollen an der Aktion teilnehmen

An sich könnten sehr viele Geschäfte bei der Aktion mitmachen, so Tekin – Bekleidungsgeschäfte, Parfümerien, Apotheken oder Optiker zum Beispiel. In der Türkei sei diese Praxis Tradition. „Beim Bäcker kaufen Kunden ein Brot mehr, das dann im Laden ausgehängt wird. Bedürftige könnten sich das Brot dann abholen“, berichtet der Wolfenbütteler Gastronom. Die Gutscheine dagegen garantierten Anonymität.