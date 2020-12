Bei dem Feuer, ausgebrochen in der Naht auf den 25. Dezember 2020, in der Harzstraße in Wolfenbütte, wurde niemand verletzt.

Explosion und Brand in leerstehendem Restaurant in Wolfenbüttel

Bei dem Feuer, ausgebrochen in der Naht auf den 25. Dezember 2020, in der Harzstraße in Wolfenbütte, wurde niemand verletzt.

Explosion und Brand in leerstehendem Restaurant in Wolfenbüttel

Bei dem Feuer, ausgebrochen in der Naht auf den 25. Dezember 2020, in der Harzstraße in Wolfenbütte, wurde niemand verletzt.

Explosion und Brand in leerstehendem Restaurant in Wolfenbüttel

Bei dem Feuer, ausgebrochen in der Naht auf den 25. Dezember 2020, in der Harzstraße in Wolfenbütte, wurde niemand verletzt.

Explosion und Brand in leerstehendem Restaurant in Wolfenbüttel

Bei dem Feuer, ausgebrochen in der Naht auf den 25. Dezember 2020, in der Harzstraße in Wolfenbütte, wurde niemand verletzt.

Explosion und Brand in leerstehendem Restaurant in Wolfenbüttel

Bei dem Feuer, ausgebrochen in der Naht auf den 25. Dezember 2020, in der Harzstraße in Wolfenbütte, wurde niemand verletzt.

Explosion und Brand in leerstehendem Restaurant in Wolfenbüttel

Wolfenbüttel In der Harzstraße in Wolfenbüttel wurde ein leerstehendes Restaurant und angrenzendes Haus durch ein Feuer beschädigt. Verletzt wurde niemand.

Nächtliche Explosion und Feuer in Restaurant in Wolfenbüttel

Eine Explosion mit anschließendem Feuer hat in der Nacht zu Freitag die Feuerwehren in Wolfenbüttel in Atem gehalten. In der Harzstraße war es im leerstehenden Restaurant "Olympia" gegen 2.50 Uhr zu dem Brand gekommen.

Die Ortswehren Wolfenbüttel und Linden waren mit einem Großaufgebot vor Ort. Da nicht ausgeschlossen werden konnte, dass Menschen verletzt worden waren, wurden zusätzliche Rettungskräfte des DRK alarmiert. Neben 3 Rettungswagen waren Notarzt, leitender Notarzt sowie der Organisatorische Leiter vor Ort.

Brandursache unklar, aber Benzinkanister gefunden

Zahlreiche Scheiben des Restaurants und der darüber liegenden leerstehenden Wohnungen waren zerstört. In einem Seitentrakt des Restaurant an der Maurenstr. brannte eine leerstehende Wohnung. Brennende Trümmerteile lagen vor dem Haus. Dem Einsatzleiter wurde gemeldet, dass sich vermutlich noch zwei Bewohner in dem Gebäude befinden sollten. Atemschutztrupps durchsuchten die Wohnung. Wenig später stellte sich heraus, dass niemand mehr in dem Gebäude war.

Insgesamt gab es keine Verletzten. Zwar durchzog Rauch das gesamte Eckhaus, die Flammen hatten sich aber nicht nicht bis zum Dach durchgefressen. Mit der Drehleiter kontrollierten die Einsatzkräfte den Außenbereich.

Zur Brandursache gibt es noch keine Angaben, allerdings berichtete die Feuerwehr, dass im Erdgeschoss des Gebäudes mehrere Benzinkanister gefunden wurden. Die Polizei nahm Ermittlungen auf. Gegen 4.30 Uhr war der Einsatz für die Feuerwehr beendet.