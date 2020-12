Neues Projektbüro nimmt Arbeit für die Kaiserpfalz Werla auf

Für den Archäologiepark Kaiserpfalz Werla gibt es jetzt ein Projektbüro. Die Leitung hat Professor Edmund Brandt übernommen. Das Projektbüro ist bereits in das Rathaus in Hornburg eingezogen und wird im Januar 2021 seine Arbeit aufnehmen. Vor dem Projektmanagement stehen große Herausforderungen: 2025 soll der 150. Jahrestag der Wiederentdeckung der Werla groß gefeiert werden.

Doch damit nicht genug: 2026 wird es 1100 Jahre her sein, dass König Heinrich I. dort die Gefangennahme eines ungarischen Heerführers nutzte, um einen neunjährigen Waffenstillstand auszuhandeln. Dieses Ereignis gilt als dramatische Wende am Anfang der deutschen Geschichte. Konzeptionelle Grundlage für die anstehenden Aufgaben ist der „Masterplan Werla“, der 2019 im Auftrag des Werla-Fördervereins entstanden ist. Empfohlen wird darin, eine Reihe von Einzelmaßnahmen in Angriff zu nehmen, um die Aufenthaltsqualität für die Besucher zu verbessern, vor allem aber eine räumliche Gesamtkonzeption zu entwickeln.

"Nötig ist, eine präzise Vorstellung davon zu bekommen, wie künftig Archäologie sowie landschafts- und naturräumliche Zonen aussehen und die einzelnen Gestaltungselemente miteinander verknüpft werden sollen" sagt Brandt. Er ist Rechts-, Politik- und Verwaltungswissenschaftler. Er verfügt über vieljährige Erfahrung mit interdisziplinären Projekten. Zur Zeit ist er Geschäftsführender Direktor des Instituts für Rechtswissenschaften der TU Braunschweig. Die Werla ist ihm nicht fremd. In den vergangenen Jahren war er Mitglied der Lenkungsgruppe Werla und des Vorstandes des Werla-Fördervereins.

Mittel für die Projektassistenz hat der Zukunftsfonds Asse bereitgestellt. Die laufenden Bürokosten trägt die Gemeinde Schladen-Werla. Brandt selbst übt seine Funktion ehrenamtlich aus.

„Unumgänglich ist, rasch die Arbeitsfähigkeit des Projektbüros herzustellen, denn die Uhr tickt, und es müssen ganz bald Weichen gestellt werden, um die ehrgeizigen Ziele, die durch die beiden Jahreszahlen 2025 und 2026 markiert werden, erreichen zu können. Und bereits in der 2021er-Saison sollen die Besucher vor Ort sehen, dass es vorangeht,“ so Brandt.

Vor den auf das Projektbüro zukommenden Herausforderungen ist ihm jedoch nicht bange: „Das große Pfund, mit dem wir wuchern können, ist die phantastische Unterstützung durch viele Werla-Begeisterte, Einrichtungen wie den Geopark Braunschweiger Land – Ostfalen, namentlich durch die Lenkungsgruppe Werla und den Förderverein Archäologischer Park Kaiserpfalz Werla. Brandt arbeitet eng mit Andreas Memmert, Sprecher der Lenkungsgruppe, und Frank Oesterhelweg, dem Vorsitzenden des Fördervereins, zusammen.

Das Rathaus Hornburg als Sitz des Projektbüros wurde mit Bedacht gewählt: „Die Kaiserpfalz Werla ist eine einzigartige Anlage, zugleich aber auch Teil eines regionalen Gesamtkunstwerks mit einer Reihe von historischen, landschaftlichen und kulturellen Glanzpunkten. Die traditionsreiche Fachwerkstadt Hornburg gehört ganz selbstverständlich dazu.

Der Archäologie- und Landschaftspark Werla hat sich seit seiner Eröffnung im Jahre 2012 zu einem Highlight für kulturhistorisch interessierte Urlauber in der Region Nördliches Harzvorland entwickelt. Kein Wunder, denn es ist eine Menge, was den Park einmalig macht: ein frei zugängliches Gelände, auf dem die Besucher den Ort als zentralen Schauplatz mittelalterlicher deutscher Geschichte wahr- und in sich aufnehmen und eine Vorstellung von der beeindruckenden baulichen Gestaltung der Anlage bekommen können.