Wolfenbüttel: Erster Einsatz für umgebauten DRK-Einsatzleitwagen

Wolfenbüttel. Die Schnelleinsatz-Gruppe (SEG) leistet bei dem Feuer in der Harzstraße in Wolfenbüttel Hilfe.

Bei dem Brandeinsatz in der Heiligen Nacht in einem griechischen Restaurant auf der Harzstraße in Wolfenbüttel war uch die Schnelleinsatz-Gruppe (SEG) des Kreisverbandes Wolfenbüttel des Deutschen Roten Kreuzes (DRK) im Einsatz. Wie berichtet, hatten gegen 3 Uhr mehrere Explosionen die Anwohner der Harzstraße aufgeschreckt. Da bei dem Feuer in dem Haus, das gerade saniert wird, nicht ausgeschlossen werden konnte, dass Menschen verletzt worden waren, wurden zusätzliche Rettungskräfte des DRK alarmiert. Neben drei Rettungswagen waren Notarzt, leitender Notarzt sowie der Organisatorische Leiter vor Ort.

Tatsächlich waren zunächst keine Menschen zu Schaden gekommen, allerdings wurde bei den Löscharbeiten ein Feuerwehrmann leicht verletzt. Er musste ins Krankenhaus gebracht werden, sei aber schon wieder entlassen worden, teilte ein Feuerwehrsprecher mit. Als SEG-Leiter vor Ort fasst Tobias Liersch den Einsatz aus DRK-Sicht zusammen: "Wir wurden um 2.53 Uhr alarmiert mit dem Einsatz-Stichwort: F2ML (Feuer 2 Menschenleben in Gefahr) – ,Explosion'."

Um kurz vor 5 Uhr nach zwei Stunden war der Einsatz vorbei

Insgesamt acht Einsatzkräfte trafen sich daraufhin an der Wache am Exer, Liersch und sein Stellvertreter Mike Herzberg rückten mit dem DRK-Fahrzeug in die Harzstraße aus. Bei dieser Gelegenheit sollte sich erstmals der umgebaute Einsatz-Leitwagen (ELW) des Einsatzzuges bewähren. Die Aufgaben der DRK-Helfer im Einsatz lauteten, die örtliche Einsatzleitung des Rettungsdienstes zu unterstützen. "Außerdem mussten wir die Funkverbindung zur Feuerwehr und zur Leitstelle in Braunschweig sicherstellen", berichtet Liersch weiter. Darüber hinaus hielt seine Gruppe Kontakt zu den weiteren SEG-Kräften, die sich in Bereitstellung am Exer befanden, falls ihr Einsatz bei größerer Schadenslage erforderlich gewesen wäre.

"Unser Einsatz endete inklusive einer kleinen Nachbesprechung gegen 4.50 Uhr nach dem Einrücken am Exer." Nachdem die Polizei den Brandort beschlagnahmt und erste Spuren gesichert hatte, dauern nun die Ermittlungen an.