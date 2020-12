Gemeinde Schladen-Werla startet 2021 Tourismus-Offensive

Das Jahr 2020 ist so gut wie gelaufen. Andreas Memmert, Bürgermeister der Einheitsgemeinde Schladen-Werla, blickt auf das fast vergangene Jahr zurück und sieht – trotz Corona-Krise – viele positive Entwicklungen. Er verrät zudem, was im kommenden Jahr in seiner Gemeinde angepackt werden soll.

„Trotz Pandemie konnten wir alle gesetzten Ziele in diesem Jahr erfüllen. Das macht mich stolz und ich bin unendlich dankbar für ein starkes Team in der Gemeinde“, sagt Memmert im Gespräch mit unserer Zeitung. Große Baumaßnahmen konnten abgeschlossen werden und es wurde in die Gemeinde investiert. Beispielsweise wurden für rund 250.000 Euro alle Fenster im Atrium der Clemensschule sowie die Eingänge erneuert. Im Rahmen der Städtebauförderung konnte in Hornburg der Knick fertiggestellt werden – der Park am Friedrich-Ebert-Platz wurde neu gestaltet. Der Platz selbst soll im Juni 2021 für die Öffentlichkeit zugänglich sein.

Gemeindehaushalt weist Überschuss auf

Zudem habe sich der Haushalt 2020 durch die Bedarfszuweisungen des Landes Niedersachsen, Einsparungen und Mehreinnahmen um rund 1,7 Millionen Euro verbessert und weist zurzeit einen Überschuss von rund einer Million Euro aus.

Beste Voraussetzungen, um zu investieren: „Hornburg gewinnt jetzt weiter an Attraktivität. Wir haben gemerkt, dass während der Corona-Pandemie wieder viele Touristen aus Dänemark, Berlin oder München in unsere Stadt gekommen sind. Das freut uns natürlich. Deswegen wollen wir nun etwas in den Tourismus investieren“, so Memmert.

Schladen soll vor Hochwasser geschützt werden

Unter anderem werde es künftig für jeden Teilnehmer einer Stadtführung durch die Hopfenstadt einen elektronischen Begleiter mit Kopfhörern geben, der es vereinfacht, den Fremdenführer akustisch zu verstehen. Neben der Hopfentour und die Reise in das jüdische Leben in Hornburg soll es auch eine Stadtführung zum Thema „Hornburg in der Reformation“ eingeführt werden. „Wir starten eine regelrechte Tourismusoffensive“, freut sich Memmert. Offensiv geht die Gemeinde Schladen-Werla im nächsten Jahr auch das Thema Hochwasserschutz an. Am Schützenhaus an der Oker in Schladen soll der Schutzwall verbessert werden. Auch sollen die Planungen für ein Rückhaltebecken für den Krummbach bei Neuenkirchen vorangetrieben werden. „Schladen soll komplett geschützt werden. Das ist ein Meilenstein für unsere Gemeinde. Dadurch wird auch die Freiwillige Feuerwehr entlastet“, sagt Andreas Memmert. Neben dem Hochwasserschutz soll auch die Königsberger Straße in Schladen saniert werden. Dieses Projekt sei ab Mai geplant.